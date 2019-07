Sound und Temperament begeistern die Zuhörer

Zahlreiche Eltern, Schüler, Geschwister und Freunde haben sich am Donnerstagabend in der Aula des Montfort-Gymnasiums Tettnang eingefunden und einen abwechslungsreichen musikalischen Abend erlebt. Pünktlich eröffnete die Bigband des MGTT mit einer Einführungsmelodie, allerdings erst ohne Piano und Bass, den Abend.

„Jetzt können Sie den Unterschied hören, meinte Musiklehrer Patrick Brugger, Leiter der Jazzband und des großen Chors, den er gemeinsam mit Joachim Trost leitet. Aufgrund der Verkehrssituation haben sich einige Musiker verspätet, aber langsam sind wir komplett. Ausnahmsweise tritt der Gastgeber zuerst auf, aber Hip Hop, Funk und Rock von der Band „Fast Alaska“ erscheinen uns heute Abend für den zweiten Teil passender.“

Bei Nat King Coles „Straighten up & Fly Right“, der Geschichte von einem Bussard und einem Affen, auch von Robbie Williams gesungen, wurde die Band vokal von Melissa Zell unterstützt, die mit ihrer jungen und frischen Stimme auch die weiteren Musikstücke souverän meisterte. „Da wir Hitze erwartet haben, erschien uns „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“ das Richtige zu sein“, sagte Patrick Brugger. Doch auch bei den kühleren Temperaturen genossen die Zuhörer das Lied und spendeten großen Applaus. Begeisterung erntete das Stück „The Preacher” von Horace Silver, welches von Band und Sängerin mit einem tollen Sound und viel Temperament präsentiert wurde. Jazz-Standards wie „A Night in Tunesia“ und neuere Stücke bis zu „Virtual Insanity“, dem „virtuellen Wahnsinn“, begeisterten die Zuhörer in dem fünfzig Minuten dauernden Auftritt der Jazz-Band. Nach einem Riesenbeifall und dem Wunsch nach einer Zugabe gab es das bekannte Stück „Tequila“, mit perfekten „Tequila“-Rufen von schwarz gekleideten Jungs ganz hinten im Saal. Zum Dank bekam Patrick Brugger von seinen jungen Bandmitgliedern einen Gutschein für die Bregenzer Festspiele geschenkt. Vor einer kurzen Umbaupause warb Patrick Brugger um neue Bandmitglieder, da sieben Schüler verabschiedet werden und die Band verlassen.

Weiter ging es mit einem völlig anderen Musikstil. Die Gastband „Fast Alaska“ aus Winnenden, unter der Leitung von Thomas Reitenbach, ließ es lauter angehen. Die Schüler verfügen über ein breites Repertoire an Titeln aus Pop, Rock, Funk und Jazz. Auch einige Eigenkompositionen sind dabei. Am 10. Juli ist „Fast Alaska“ nach einem Abschlusskonzert in ihrem Heimatort zu einer Bodenseetour gestartet, die Stationen der Auftritte sind Ulm, Tettnang, Meersburg und Konstanz.

Die begleitende Musiklehrerin Ann-Kathrin Pollak hat zu Tettnang eine besondere Affinität, da sie Patrick Brugger aus ihrer Referendarzeit in Konstanz kennt. „Da wir gerade unser Bandkonzert in Tettnang geplant hatten, passte das prima“, sagte Patrick Brugger. In ihrer Heimatregion absolvieren die jungen Musiker von „Fast Alaska“ bei den unterschiedlichsten Events zahlreiche Auftritte. In Tettnang begeisterte die Band mit ihren Sängern Tamara, Yannic und Kaschmira die Zuhörer unter anderem mit einem Medley, in dem „ABC” und „Blame it on the Boogie“ von „The Jackson Five“ sowie „My Girl“ von den „Temptations“ zu finden war. Explosiv ging es bei „T.N.T“ von AC/DC her, darauf folgte ein ruhiges Lied.

Überraschend und ohne spürbare Pause glitt die Band oft von einem Sound zum anderen, mal laut und dann wieder sanft. Zum Abschluss gab es mit „Runaway“ von Bon Jovi einen besonderen Höhepunkt. Keyboarder Ronny hatte den Part des Sängers übernommen. „Ich singe das heute zum dritten Mal und hoffe, dass alles wieder gut geht“, sagte er. Es klappte ausgezeichnet und Band sowie Sänger erhielten langanhaltenden Beifall. Nach einer Zugabe überreichte Ann-Kathrin Pollak an Schulleiter Thomas Straub und Patrick Brugger aus der Hopfen- und Bierstadt Tettnang, einen edlen Tropfen aus dem Weingebiet Winnenden.

Patrick Brugger wies zum Schluss noch auf das Konzert des Großen Chors des MGTT’s und des Eltern-Lehrer-Chors „Magnificat“ John Rutter am Donnerstag, den 18. Juli, um 19 Uhr hin.