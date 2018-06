Sorgen der Senioren sind überschaubar

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Grund genug für die Schwäbische Zeitung, im zweiten Teil des Gemeindechecks zu beleuchten, was die Stadt Tettnang für Menschen über 60 zu bieten hat – und wo es gegebenenfalls noch Verbesserungsbedarf gibt.

„In unserer Stadt gibt es für Senioren grundsätzlich ein sehr großes Angebot“, sagt Jost Wünsche, Mitglied im Stadtseniorenrat und Sprecher des Agenda-Arbeitskreises „Tettnang zugänglich für alle“. Da gebe es keinen Tag, an dem nichts angeboten werde. Vor allem Spectrum, die katholische und evangelische Kirche, St. Johann und Vereine böten viel für Ältere. „Dadurch finden Menschen in diesem Lebensabschnitt guten Anschluss“, ist Jost Wünsche überzeugt. Die Meinung, dass Tettnangs Senioren auf ein gutes Fundament bauen können, vertritt auch Pia Hissleiter vom städtischen Seniorendienst. Sie ist Ansprechpartnerin für sämtliche Fragen, die ältere Menschen im Alltag haben und erteilt entsprechend Auskünfte. Außerdem gibt’s in Tettnang noch den Stadtseniorenrat, der für die älteren Menschen „stets ein offenes Ohr“ habe, wie Dieter Jung, Vorsitzender des Gremiums, versichert.

Auch wenn Tettnangs Senioren sich in der Stadt grundsätzlich wohlfühlen, gibt es auch einige Kritikpunkte. „Es hapert an öffentlichen Toiletten“, stellt Jost Wünsche fest. „Zwar haben wir die nette Toilette. Aber was machen Senioren, wenn die Gaststätten überwiegend zwischen 14 und 17 Uhr geschlossen haben?“ Zudem stellt Wünsche fest, dass keine einzige der „netten Toiletten“ barrierefrei zugänglich sei, also für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer.

„Die einzige barrierefreie Toilette war im Torschloss und wurde zugemacht“, kritisiert Wünsche. Nach seiner Meinung sei es wünschenswert, wenn bei den Bushaltestellen am Bärenplatz und an der Seestraße Toilettenhäuschen aufgestellt würden. „Das muss nichts Personal- und Kostenintensives sein. Es gibt hierfür auch günstige Varianten“, sagt Wünsche.

Treppenstufen markieren

Außerdem bemängelt er, dass es zahlreiche Stolperfallen in der Stadt gibt, vor allem in der Montfortstraße. Ein weiteres Problem für ältere Menschen, die schlecht sehen, sieht Wünsche in Treppenstufen und Ampeln für ältere Menschen. Er plädiert dafür, dass Treppenstufen markiert und die Drücker der Ampeln entsprechend ausgerüstet werden. Außerdem appelliert Jost Wünsche an Gemeinderäte und Bürgermeister: „Achten Sie bitte bei der Innenstadtsanierung auf ein barrierefreies Konzept.“

Doch nicht nur auf das, was Stadtverwaltung und Gemeinderat für Senioren tun können, achtet der Stadtseniorenrat. Zusammen mit dem Stadtmarketingverein hat das Gremium in den vergangenen Wochen verschiedene Geschäfte auf seniorenfreundlichen Service hin überprüft und jene ausgezeichnet, die die Kriterien erfüllt haben. Ausgezeichnete Geschäfte, sind nun anhand eines entsprechenden Aufklebers zu erkennen.

Abschließend äußert Jost Wünsche noch einen lang gehegten Wunsch der Tettnanger Senioren: „Wir hätten gerne einen Raum, in dem man Kaffee trinken und auch Karten spielen kann. Früher gab es so ein Angebot, das ist aber schon lange her.“