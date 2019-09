Sorge um die hiesige Kulturlandschaft

Auf den ersten Blick wirkt der Bauernhof von Familie Hellmann in Tettnang idyllisch. Grasende Kühe auf einer großen Weide, freilaufende Hühner, Kaninchen, Katzen, Hofhund „Sissi“ und zwei Pferde, die „Reitpferde wären, wenn man denn die Zeit zum Reiten hätte“, wie Mutter Heidi Hellmann schmunzelnd sagt. Der landwirtschaftliche Betrieb in Reutenen wird mittlerweile in der vierten Generation betrieben, und die vierköpfige Familie packt gemeinsam an. Tochter Sarah, 20, die keine Scheu vor harter körperlicher Arbeit und großen Maschinen hat, besucht in Ravensburg die Fachschule für Landwirtschaft und hofft, den Betrieb später übernehmen zu können.

Kleine Betriebe geben leider immer mehr auf, der Überlebenskampf ist groß. „Klein zu bauen, lohnt sich in der Landwirtschaft nicht mehr, sondern führt in den Ruin“, bestätigen die Eltern Heidi und Martin Hellmann. Man erhalte keine Förderung und gehe zugrunde, was auch am niedrigen Milchpreis liege, der seit Einführung des Euro nicht gestiegen sei. „Wenn das Volksbegehren zu den Bienen umgesetzt wird, sterben noch mehr Betriebe, und auch unsere Kulturlandschaft wird verschwinden“, meinte Sarah Hellmann und erklärt: „Wir müssen sechs Mal im Jahr mähen, um unseren Kühen gleichbleibend gutes Futter zu bieten. Kühen bekommt ein Futterwechsel sehr schlecht. Mit zwei Mahden, wie es vorgeschrieben werden soll, bekommen wir das nicht hin.“

Als gegen Mittag die Stalltür geöffnet wird, ertönt Muhen, und die Herde zieht langsam und bedächtig Richtung Weide. Es sei ein großer Vorteil, dass die Kühe jeden Tag draußen sein können. Würde man stadtnaher wohnen, ginge das nicht, so Martin Hellmann. Ein Tier wiegt rund 800 Kilogramm. Ist eine Kuh krank und kann nicht mehr aufstehen, müsse sie unter Umständen mit dem Traktor aus der Herde transportiert werden, da die anderen Herdenmitglieder das Tier sonst mit Stößen attackierten. Die Rangordnung sei bei Kühen sehr ausgeprägt.

Sechs bis sieben Jahre währt das Leben einer Milchkuh, dann geht es in der Regel zum Schlachter. „Wir müssen wirtschaftlich denken, da ist nicht viel Platz für Romantik“, sagte Familie Hellmann. „Klar hat man zu manchem Tier eine engere Beziehung, aber man weiß ja von Anfang an, dass dies der Lauf der Dinge ist.“

Familie Hellmann vermarktet ihre Produkte zum Teil selbst. Frische, gekühlte Milch gibt es aus dem Milchautomat, Eier, Butter, Käse, Wurst und Fleisch sind ebenfalls im Angebot. „Wir würden uns wünschen, dass die Verbraucher viel mehr regionale Produkte einkaufen. Wozu brauchen wir Fleisch aus Argentinien und USA, das um die ganze Welt transportiert wird, wenn es vor Ort alles frisch gibt? Es wäre ein großer Beitrag zum Klimaschutz.“