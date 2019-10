Sommerwetter: Volle Innenstadt zur Autoschau

Schon früh, wenn auch durch die Zeitumstellung zur Winterzeit vielleicht zu früh, sind am Sonntag die ersten Interessierten in die Tettnanger Innenstadt gekommen. Da hatten die Sicherheitskräfte und die Feuerwehr gerade ihre Überprüfung abgeschlossen und Feuerwehrkommandant Konrad Wolf resümierte: „Trotz der vollgestellten Straßen kommen Rettungskräfte problemlos durch.“ Sonnenschein und sommerliche Temperaturen haben den Autoschau-Sonntag schließlich zum Bummelvergnügen für viele gemacht, samt voller Straßencafés.

Manche Besucher weinten dem wegen Personalproblemen ausgefallenen Bobby-Car-Rennen nach, das es allerdings im kommenden Jahr wieder geben soll. Auch wunderten sich viele, dass das Auto für den Loseinwurf erst am Nachmittag auf dem Bärenplatz stand. „Irgendwie wird es dann schon – und sei es mit Improvisation“, sagte Optiker Sven Empen bei einem Optik-Ausverkaufsflohmarkt. Dennoch waren die Einzelhändler und Gastronomen insgesamt sehr zufrieden mit dem Aktionstag. Die Autohändler wissen, worauf es ankommt, wie Bernd Ivacic vom Opel-Nissan Autohaus Ivacic berichtete: „Präsenz, Information und freundliche Kommunikation.“ Nach etwas kühleren und regnerischen Jahren freue man sich umso mehr über die optimalen sommerlichen Bedingungen zur Tettnanger Autoschau mit verkaufsoffenem Sonntag. Die meisten Autohäuser zeigten sich mit der Menge der Autoschaubesucher zufrieden.

Aber auch die Mehrzahl der Besucher war angetan. Wie Familie Rudeck, die von Walchesreute zu einer Wanderung aufgebrochen war. Sie berichteten auf dem Bärenplatz, dass sie zwar jedes Jahr zur Autoschau kommen, in diesem Jahr stehe allerdings tatsächlich die Suche nach einem Familienwagen an. Außerdem ergänzten sie: „Wir wandern gerne in die Stadt hoch und nutzen das zu einem Familienausflug.“ Neben dem Auto bewundern ging es schließlich noch an einen Essensstand. Auf dem Bärenplatz war Achim Riether vom Mitsubishi Autohaus im Kundenplausch. Er zeigte sich insgesamt nicht unzufrieden, auch den Platz mochte er nicht tauschen: „Da kommen doch einige vorbei.“ Wie erfolgreich das werde, zeige sich seiner Einschätzung nach in den nächsten Wochen.

Auch in der Karlstraße war bereits von Anfang an Trubel angesagt. Ein ums andere Mal hielten die Besucherscharen inne, staunten über große und kleine Fahrzeuge, PS-Zahlen oder Energiesparmöglichkeiten. Beim gut gelaunten Michael Sapulovic vom VW-Autohaus Bleicher stieß neben anderen Volkswagen auch ein Wohnmobil auf großes Interesse. Rund ums Schloss war Harald Meßmer aus Kau in Begleitung seiner Frau unterwegs, der sagte: „Na wenn schon mal schönes Wetter ist – und in Tettnang ist was los, dann heißt es nichts wie hin.“ Sprach’s und bewunderte die PS-starken amerikanischen Fahrzeuge, die sich vor der Schlosskulisse präsentierten.

Schlossstraße, Schlossvorplatz, Rathausplatz und Montfortstraße waren ebenfalls fest in Autoschau-Aussteller-Hand. Aber nur fast, denn vor dem Rathaus spielten „Schreiber+Friends“, es gab Essensstände allerorten und fröhliche Kinder tobten auf dem Karussell. Auch hier konnte die Gastronomie bei vollen Tischen draußen kaum den Ansturm bewältigen.

In Bürgermoos haben einige Einzelhändler ebenfalls beim verkaufsoffenen Sonntag mitgemacht. Sie begrüßten etliche Kunden, die die Park- und Einkaufsmöglichkeiten dort nutzten. Derweil hatten in Obereisenbach zahlreiche Stamm- und Neukunden auch ohne Shuttleservice bei sommerlichen Bedingungen Rabatte und Sonderangebote genutzt – und waren zum Fabrikverkauf von Vaude gekommen.