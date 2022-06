Sommerliche Jubiläumslesung auf der Schloss-Terrasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zu „Signatur Tettnang“ gehörende Autorengruppe „Texte am Abend“ lädt interessierte Gäste und Freunde des geschriebenen Wortes zu ihrer 3. Sommerlesung am Donnerstag, 7. Juli, ab 18 Uhr ein. Dabei feiert die Gruppe auf der Aussichtsterrasse des Tettnanger Schlosses neben ihrem 10-jährigen Jubiläum auch ihren 100. Textabend. Aufgrund eventueller Bauarbeiten muss der Veranstaltungsort möglicherweise in den Schloss-Innenhof umsiedeln.

Unter dem Motto: „Texte ans Licht“ haben sie einige ihrer Best-Of-Titel aus den letzten zehn Jahren mit aktuellen Geschichten und Gedichten zu einem bunten Sommerstrauß gebunden. Dabei werden emotionale und tiefgründige, leicht-süffige und witzig-schräge Texte zu hören sein, gelesen von Manfred Aumiller (Tettnang), Diemut Bek (Wangen), Wolfgang Mach (Bad Waldsee), Ottmar Meschenmoser (Weingarten), Helga Müller (Tettnang), Ingrid Koch (Tettnang), Rita Schade (Tettnang) und Bianca Schenk (Lindau). Schwäbisch-heitere Songs von und mit Günther Bretzel werden den Abend abrunden.

„Texte am Abend“ steht für eine lose Gruppe Schreibender, die unter dem Dach des Vereins „Signatur“ monatlich selbst verfasste Texte diskutiert, sich Anregungen geben und von den Erfahrungen anderer Mitglieder profitieren. Mit einer Plakat-Ausstellung präsentieren die kreativen Köpfe ihre regen Verbindungen zu anderen Schreibnetzwerken im Umland und zu vergangenen Veranstaltungen in Tettnang. Viel hat sich in zehn Jahren getan, viel sich bewegt, seit im Jahr 2011 „Signatur“ die Lesegruppe gründete und Heinz Lieber das Ruder übernahm. Seit 2017 leitet ein Dreier-Team die einstigen Schubladenschreiber. Anfänger sind auch heute noch willkommen. Jeder „Schubladenstarter“ kann seine zunächst ungeschliffenen Texte ans Licht bringen, damit sie später zu Edelsteinen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von: http://www.signatur-literatur.