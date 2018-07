Sommerfest läutet musikalisches Schuljahresende ein

Das Sommerfest der Musikschule bildet dort traditionell den Ausklang des Schuljahres, bietet den Musikern aber auch eine Möglichkeit, ihre Leistung zu präsentieren. Den ganzen Nachmittag über gab es am Freitag dementsprechend Programm im Hinterhof der Musikschule. Mehr als zwölf Gruppen wechselten sich auf der kleinen und großen Bühne ab.

Das Publikum war gemischt und wechselte beständig – teils durchaus je nachdem, ob das eigene Kind vorne auf der Bühne stand. Vor der kräftig scheinenden Sonne retteten sich viele Besucher unter die zahlreichen Sonnenschirme und genossen dort ein Würstchen, Salat oder einfach etwas Kaltes zu trinken. Eltern, Elternbeiräte und Lehrer bewirteten die Gäste.

Für Musikschulleiter Wolfram Lutz läutete die Veranstaltung auch eine Zeit des Abschieds ein. Denn nicht nur bedankte er sich bei den beiden anwesenden Bundespreisträgern von Jugend musiziert, Lars Osswald und Leo Pfender am Schlagzeug, mit einem kleinen Präsent. Ebenfalls erfolgreich waren in diesem Jahr Verena Seyboldt und Vinzenz Wolpold (wir berichteten). Wolfram Lutz verabschiedete auch offiziell Lea Schäfer, die an der Musikschule ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kulturbereich geleistet hatte und die Ende August aufhören wird. Ihr überreichte Lutz zu diesem Anlass ihr Zertifikat und ein Geschenk. Ihre Nachfolgerin fängt dann Anfang September an.