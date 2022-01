Sommerferienprogramm soll trotz Corona stattfinden: Stadt sucht noch Akteure

Ansprechpartner bei der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang sind Melanie Friedrich und Annika Reinecke, sie sind erreichbar unter Telefon 07542 / 51 01 07 oder per E-Mail an

Von kreativen Bastelworkshops bis zu Erlebnistagen in der Natur ist in den Sommerferien in Tettnang stets eine große Bandbreite an Aktivitäten für Ferienkinder geboten. Auch in diesem Jahr wird die Stadt Tettnang wieder das beliebte Sommerferienprogramm anbieten, bei dem zahlreiche Veranstalter die unterschiedlichsten Angebote für Schulkinder machen.

Der Flyer dazu wird voraussichtlich am 21. Mai erscheinen und über die Schulen verteilt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ab dem 27. Juni sind Anmeldungen online unter www.tettnang.feripro.de/ möglich. Das Programm wird von Melanie Friedrich und Annika Reinecke von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang koordiniert.

Anlaufstelle steht beratend zur Seite

Um ein großes buntes Programm anbieten zu können, freuen sich die Organisatorinnen über weitere Veranstalterinnen und Veranstalter, die für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in den Sommerferien etwas anbieten möchten – ob Kochkurse, Schnitzeljagd, Schnupperturniere oder Ausflüge, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Veranstalter legen dabei die Eckdaten wie Termin, Alter, Teilnehmerzahl, Veranstaltungsort und Kostenbeitrag selbst fest.

Wer Interesse hat, ob Vereine, Institutionen oder engagierte Einzelpersonen, kann sich gerne in der Anlaufstelle melden, schreiben die Organisatorinnen. Die Anlaufstelle unterstützt auch bei der Beantragung des obligatorischen Führungszeugnisses, der Raumsuche und beantwortet alle Fragen zur Organisation.

Natürlich spukt im Moment bei allen Veranstaltungsplanungen die Corona-Pandemie im Hintergrund. „Sowohl 2020 als auch 2021 ist es uns gelungen, Kindern ein den Hygienemaßnahmen angepasstes Angebot zu machen. Wir gehen davon aus, dass dies 2022 erst recht möglich sein wird“, erklärt Melanie Friedrich dazu.