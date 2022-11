Soldatenkameradschaft Hiltensweiler zieht Bilanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Hiltensweiler im Gasthaus „Hopfendolde“ stand besonders im zeichen der Neuwahlen. In seinem Jahresrückblick erwähnte Vereinsvorsitzender Winfried Ruetz, dass man gut und stabil durch die Corona-Zeit gekommen sei. Gleich drei neue Mitglieder konnte er willkommen heißen, was zu einem Gesamtmitgliederstand von 61 Kameraden führt. Da der Verein 150 Jahre alt werde, das Kriegerdenkmal hundert Jahre sei und die vereinseigene Kanone seit 60 Jahren bei Hochfesttagen ihre Böllerschüsse abfeuere, werde man im nächsten Jahr ein größeres Jubiläumsfest organisieren und vorbereiten. Schriftführer Hubert Barnsteiner berichtete über die stattgefundenen Vorstandssitzungen und die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre. Dank mehrerer Bewirtungen stellte sich auch der Kassenbericht von Rita Ruetz positiv dar, was ihr die einstimmige Entlastung einbrachte. Die Wahlen zum Vorstand brachten dann wenig Neues: Vorsitzender bleibt Winfried Ruetz, sein Stellvertreter ist Gebhard Späth. Hubert Barnsteiner schreibt das Protokoll und Rita Ruetz führt die Kasse. Beisitzer sind Karlheinz Bayer, Manfred Beck, Josef Renz und Winfried Spang.