Soldaten bitten um Spenden

Die Tettnanger Reservisten bitten demnächst wieder die Bürger an ihren Haustüren um Spenden für Kriegsgräber.

Allein in Deutschland gab es zwei Millionen Kriegstote im Ersten Weltkrieg und circa 5,5 Millionen Kriegstote im Zweiten Weltkrieg zu beklagen, von denen bisher circa 2,7 Millionen ein würdiges Grab auf Kriegsgräberstätten gefunden haben, schreiben die Reservisten in einer Pressemitteilung. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat die Verpflichtung übernommen, in 46 Staaten über 800 würdige Ruhestätten zu schaffen und zu erhalten. Er sucht noch nicht geborgene deutsche Kriegstote, bestattet diese würdevoll und versucht, ihnen ihre Namen zurückzugeben, heißt es weiter.

Diese zum größten Teil ehrenamtliche Arbeit unterstützen auch die Reservistenkameradschaften der Bundeswehr – so auch die Tettnanger Reservistenkameradschaft. Diese bittet am 1. November und am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, bei der Haus- und Straßensammlung um Spenden.