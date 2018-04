So wurde die Feuerwehr alarmiert, als es noch keinen Funk gab

Vor dem März 1968 sind Frauen von Feuerwehrmännern immer wieder durch die Stadt geirrt, weil sie ihre Gatten suchen mussten. Bis dahin gab es die Weckerlinie: Seit 1925 kurbelte der Hausmeister im Rathaus, bei allen Wehrleuten daheim läuteten dann über ein Drahtsystem alle Alarmglocken – unabhängig von der Größe des Anlasses. War der Mann dann bei der Arbeit oder in der Kneipe, begann die Odyssee der besseren Hälften.

1968 markierte den Anfang vom Ende der überholten Technik: Der UKW-Funk hielt zunehmend Einzug in den Haushalten der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang. Der damalige Redaktionsleiter Karl Selinka saß damals im Gemeinderat und berichtete danach: „Die UKW-Anlage ermöglicht vor allem einen differenzierten Alarm für verschiedene Gruppengrößen – je nach Größe des Brandes oder Ölunfalles und entsprechend Einsatzumfang.“ Theoretisch könne der Feuerwehrmann seinen Empfänger, schrieb Selinka weiter, „zum Beispiel zur Baustelle oder zu irgend welchen anderen Arbeitsplatz mitnehmen“. Was heute normal scheint, verblüffte damals auch Kenner.

Die Drähte weichen dem Funk

Die Drähte, die bis dahin von Dach zu Dach gingen, verschwanden mit der Umstellung. Heute sind auf alten Dächern noch einige der Halterungen zu sehen, jetzt natürlich ohne Funktion. Aber damals galt, so Karl Selinka im März 1968: „Es kann hier schließlich keinen Dualismus geben: hie alte Wecker, dort neue Funksprechempfänger.“ Deswegen drängte der damalige Kommandant Rudolf Aich auch auf 30 anstelle von 20 Empfängern. Die Reaktion des damaligen Gemeinderats nach Selinka: „Dem Wunsch der Feuerwehr soll nach Möglichkeit Rechnung getragen werden.“ Mit dem nun möglichen stillen Alarm wurde auch das zusätzliche Sirenensignal obsolet.

Um die Jahrtausendwende hat die Feuerwehr die UKW-Meldetechnik durch die Digitaltechnik ersetzt. Die hat mehrere Vorteile. Sie ist zum einen abhörsicher, zum anderen ist der Alarm auch differenzierter: Es gibt 70 bis 80 Szenarien, die unterschiedliche Alarme zur Folge haben. „Braucht man Atemschutzträger? Muss die Drehleiter mit raus? Müssen Türen geöffnet werden?“, zeigt Feuerwehrkommandant Konrad Wolf einige der Kriterien auf. So müssen, anders als ganz früher, nicht immer gleich alle Feuerwehrleute ihre Arbeitsstelle verlassen. Und auch die UKW-Technik hatte da noch ihre Grenzen.

Irgendwann steht jetzt noch die Digitalisierung des Sprechfunks an. Der sei am Einsatzort gerade bei Vorfällen in Gebäuden unerlässlich, sagt Konrad Wolf: „Wir kennen den Standort der Einsatzkräfte und wissen, was im Gebäude los ist“, sagt Konrad Wolf. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Bei Problemen können die Retter so selbst gerettet werden. Die Einführung des UKW-Sprechfunks sei damals ein großer Fortschritt gewesen, davor habe es lediglich Handzeichen und Rufsignale gegeben.

Noch sicherer soll es bald mit dem Digitalsprechfunk am Einsatzort werden. Die Kosten für die Umrüstung seien noch nicht abzuschätzen, sagt Wolf. Die Anbieter werben unter anderem mit einem Höchstmaß an Sicherheit, einer besseren Unterteilung der Einsatzkräfte vor Ort, der besseren Sprachqualität und weiteren Entfernungen, die überbrückt werden können. Sprich: Das Rauschen und Kratzen hätte bei der Kommunikation untereinander damit ein Ende. Und die Entfernung spielt dann keine Rolle mehr, wenn die Wasserentnahme in einer größeren Distanz erfolgt oder das Gelände unübersichtlich ist.