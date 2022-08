In Tettnang wird es kälter: In diesen Gebäuden will die Stadt Energie einsparen

Die Stadt Tettnang will mit verschiedenen Maßnahmen den Gasverbrauch in einigen Gebäuden deutlich senken. Das erklärt die Kommune in einer Mitteilung. Hintergrund ist die Alarmstufe der Bundesregierung und die Stufe 2 des Notfallplans Gas. Tettnang will 20 Prozent einsparen. Dieses Ziel hatte das Land Baden-Württemberg formuliert.

Laut der Mitteilung wird nur etwa ein Viertel der städtischen Liegenschaften über Gas als Energieträger versorgt. Dennoch sei es der Stadt ein großes Anliegen und wird die Verpflichtung gesehen, als Kommune in der aktuellen Energiekrise den Gasverbrauch insgesamt deutlich zu reduzieren. Dies gelte darüber hinaus auch bei den anderen Energieträgern, womit die Stadt Tettnang insgesamt ihren Beitrag leisten wolle.

Stadt sieht Gesamtpotenzial von bis zu 15 Prozent

Ziel ist es, die Gasspeicher in Deutschland wieder stärker aufzufüllen. Das kann insbesondere auch mit Einsparungen beim Gasverbrauch erreicht werden. Damit sinkt der Bedarf, neues Gas einzukaufen. Eine Maßnahme, die insbesondere auf mögliche Lieferengpässe oder gar Lieferstopps von Erdgas aus Russland abziele, so die Mitteilung. Die Stadt Tettnang sehe sich hier mit in der Verantwortung.

Bei reduziertem Gasverbrauch werde zudem weniger CO2 verursacht. Die Stadt arbeitet im Arbeitskreis Energie am klima- und energiepolitischen Leitbild und berücksichtigt dabei auch den Gebäudesektor. Energieeinsparungen bei Gebäuden tragen positiv zum Klimaschutz bei. Der Bereich Planen und Bauen der Stadtverwaltung hat nun ein Energieeinspar- und Maßnahmenkonzept erarbeitet, das zeitnah umgesetzt wird. Damit lässt sich der Gasverbrauch deutlich senken. Die Stadt rechnet mit einer Einsparung zwischen acht und 15 Prozent.

Hier gibt es ein bis zwei Grad weniger

Dazu wird laut Stadt in einem ersten Schritt in allen Verwaltungsgebäuden, in Mehrzweck- und Turnhallen, den Museen, dem Kino, der Stadtbibliothek sowie im Jugendhaus die Raumtemperatur um jeweils ein Grad gesenkt. Nachts werden die Heizungen in der so genannten Nachtabsenkung ebenfalls weiter heruntergefahren.

Des Weiteren wird eine Abschaltung der Straßenbeleuchtung ab Mitternacht aktuell verwaltungsintern geprüft. In Absprache mit den Vereinen will die Stadtverwaltung die Raumtemperatur in den Sport- und Bewegungshallen um je 2 Grad absenken.

Sowohl das Freibad Ried als auch Obereisenbach verfügen beide über eine Absorber-Anlage, daher erfolgt die Erwärmung des Wassers ausschließlich über Sonnenenergie. Generell ist daher nur bei der Aufheizung zu Beginn der Saison Fremdenergie erforderlich. Aufgrund der aktuellen Lage wird auf eine zusätzliche Zuheizung bei Schlechtwetterlage verzichtet.

Kitas bleiben gleich warm

Eine drastische Reduzierung der Heizung wird es in den Feuerwehrgebäuden mit Ausnahme der Verwaltungsbereiche mit Büros und Aufenthaltsräumen geben. Auf den Frostschutz wird dabei geachtet. Bei Kindertagesstätten hat sich die Stadtverwaltung bewusst gegen eine Absenkung der Raumtemperaturen entschieden. Hier bleiben die Räume gleich warm wie bisher.

Im Bereich der Schulen will die Stadtverwaltung dagegen ebenfalls eine Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad umsetzen, befindet sich aktuell noch in Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren.

Bürgermeister: Nicht nur Energiekrise, sondern auch Klimaschutz

„Die Stadt strebt nicht nur vor dem Hintergrund der Energiekrise eine deutliche Reduzierung des Gasverbrauchs an, sondern sieht auch die Erreichung der Klimaziele als herausragendes Ziel“, hat sich laut der Mitteilung Bürgermeister Bruno Walter geäußert. Grundsätzlich brauche es auf der einen Seite demnach generell eine Reduzierung des Energieverbrauchs auch bei Strom, weshalb die Abschaltung der Straßenbeleuchtung ebenfalls ein Thema ist. Von zentraler Bedeutung sehe Walter ein Umdenken bei den Menschen als unabdingbar an.

„Nur wenn wir alle unseren Anteil leisten, werden wir die Grundlagen für eine positive Zukunft legen können“, betont Walter laut der Mitteilung. Er appelliere deshalb an die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Firmen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.