So stimmt die Stadtkapelle digital auf Weihnachten ein

Heiligabend mit der Stadtkapelle – sei es am Krankenhaus, in St. Johann, Bürgermoos, Pfingstweid oder zum Abschluss am Bärenplatz – das ist für viele Tettnanger ein fester Termin, der die Weihnachtsfeiertage einläutet. Doch auch dieser Brauch muss coronabedingt entfallen.

Damit er nicht in Vergessenheit gerät, hat der Tettnanger Fotograf Herbert Neidhardt ein Video mit Eindrücken aus den vergangenen Jahren zusammengestellt.

Und auch die Stadtkapelle möchte trotz der Pandemie musikalisch aufs Fest einstimmen – und hat dazu ein „Staka-Home-Office-Video“ aufgenommen.