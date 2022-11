So steht Tettnang in Sachen Nachhaltigkeit da

Infos zu den kommenden Veranstaltungen zur Gemeinwohlökonomie in Tettnang gibt es in der Anlaufstelle für Bürgerengagement unter Telefon 07542 / 51 01 07.

Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft unter dem Dach der Vereinten Nationen zu 17 globalen Zielen für eine bessere Zukunft verpflichtet. „Sieben Jahre sind schon vergangen, acht Jahre haben wir noch Zeit“, konstatierte Kajo Aicher zu Beginn seines Vortrags in der Stadtbücherei Tettnang, zu dem am vergangenen Donnerstag mehr als 30 Interessierte gekommen waren.

Kajo Aicher geht in seinem Vortrag auf gobale Nachhaltigkeitsziele ein und auf deren Umsetzung in Tettnang. (Foto: Cosima Kehle)

Als Mitglied des Eine-Welt-Vereins Tettnang sprach er zum Thema „Wie erreichen wir die globalen Nachhaltigkeitsziele in Tettnang?“. Dass es hierfür kein fertiges Rezept gibt, liegt auf der Hand. Stattdessen lieferte Kajo Aicher eine erste Zusammenschau dessen, was es in Tettnang bereits gemacht wird, um den Zielen näher zu kommen. Seine Auflistung wurde während des Vortrags noch durch Beiträge aus dem Publikum erweitert.

Wir fangen nicht bei Null an, Kajo Aicher

Zum Ziel „Bekämpfung der Armut“ nannte der Grünen-Gemeinderat beispielsweise die Kleiderkammer des Roten Kreuzes, das Schenkregal der Anlaufstelle für Bürgerengagement, die Tettnanger Tafel, die kommunalen Obdachlosenunterkünfte oder auch den Tettnanger Secondhand-Laden. Unter dem dritten Ziel „Gesundheit und Wohlergehen“ fasste er die Klinik, den Hospizverein, das Kaplaneihaus, die Pflegedienste, die vielen Sportvereine und weitere Akteure zusammen.

Alle Akteure müssen kooperieren

„Wir fangen nicht bei Null an“, lautete Aichers Fazit nach dem Blick auf alle Ziele. Dabei fanden die Hof- und Dorfläden in der Region, der „Eine-Welt-Verein“, die Philippinen- und Äthiopienhilfe, der AK-Peru, das Repair-Café, das Integrationsnetzwerk, das neu gegründete Frauennetzwerk, die Trinkwasserspender an Schulen oder die Städtepartnerschaften ebenso Erwähnung wie die Tatsache, dass die Stadt Tettnang ausschließlich Öko-Strom bezieht.

Anhand von Zielen wie „Klimaschutz“ und „Nachhaltige Kommunen“ wurde deutlich, dass hierfür alle Akteure, angefangen von der Wirtschaft, der Politik, über die Wissenschaft bis hin zur Zivilgesellschaft, kooperieren müssen. Kajo Aicher nannte Beispiele von Kommunen wie Stuttgart, Freiburg, Ravensburg oder Dornstadt, die hier vorbildlich vorangehen würden.

Ein Grundsatzbeschluss wäre auch in Tettnang eine gute Sache,

folgerte er. Das Publikum diskutierte diese Frage ausführlicher, unter anderem am Beispiel der erneuerbaren Energien. Einige der anwesenden Stadträte zeigten die Komplexität dieser Frage auf. Es wurde aber auch auf erfolgreiche Projekte wie die Anlage auf dem Dach des Gymnasiums verwiesen, das nachgeahmt werden könnte.

Ideenpool zeigt Beispielprojekte

Als Ideenpool für nachhaltige kommunale Entwicklung empfahl Kajo Aicher das SDG-Portal. Es zeige bereits umgesetzte kommunale Projekte, die teilweise mit Nachhaltigkeitspreisen bedacht worden sind. Hier könnte auch die Stadt Tettnang ihre Entwicklungsdaten einpflegen, was allerdings mit personellem Aufwand verbunden wäre.

Den erfordert das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele allerdings auf allen Ebenen. Es gebe dazu jedoch im Sinne einer lebenswerten Zukunft keine Alternative – auch dieser Appell war Kajo Aicher in seinem Vortrag wichtig. Aktueller denn je ist seiner Ansicht nach der Text auf einem Wahlplakat von Bündins90/Die Grünen aus den 80er Jahren: „Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt.“