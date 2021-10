Corona hat der Kirchenmusik zugesetzt – Tettnanger Chorlandschaft soll wiederbelebt werden

Oratorienkonzert in St. Gallus

Das traditionelle Kirchenkonzert in der St.Gallus-Kirche findet am Sonntag, 17. Oktober, um 18 Uhr statt. Es gibt keine Beschränkung bezüglich der Besucherzahl, auch ist kein Mindestabstand einzuhalten. Es gelten jedoch die 3G-Regeln (getestet, genesen oder geimpft), ebenso wie eine Maskenpflicht während der Veranstaltung. Zu hören sein wird Musik aus dem Barock, der Klassik und der Frühromantik von der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben unter der Leitung von Georg Grass. Das Orchester tritt aufgrund der Pandemie in kleinerer Besetzung auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Haydn und Mendelssohn. Tickets gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Tourist Information in der Montfortstraße sowie online bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.