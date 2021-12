So regelt die evangelische Kirche jetzt die Gottesdienstbesuche

Die steigende Inzidenz führt zu Veränderungen bei den evangelischen Gottesdiensten. Das teilt die Martin-Luther-Gemeinde in einer Mitteilung mit. Auf jeden Fall soll es möglich sein, die Gottesdienste trotz Corona am Telefon zu verfolgen. Über einer Inzidenz von 800 allerdings soll der Präsenzgottesdienst entfallen.

Hintergrund ist laut der Mitteilung die Corona-Verordnung des evangelischen Oberkirchenrats Stuttgart: Diese schreibt demnach vor, ab einer Inzidenz von 800 von Gottesdiensten in geschlossenen Räumen abzusehen. Der Kirchengemeinderat der Martin-Luther-Gemeinde sieht laut der Mitteilung zwei Dinge als wichtig an. Zum einen sollen alle, die die Möglichkeit haben, den Gottesdienst am Sonntag feiern können. Gleichzeitig soll jeder verantwortungsvoll für sich und für andere Sorge tragen.

So kann man am Telefon mitfeiern

Die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang wird jeden Gottesdienst (unabhängig von der Inzidenz) per Telefon als Audio-Liveübertragung nach Hause übertragen. Dieser kann von dort aus mitgefeiert werden. Dafür muss man am Sonntagvormittag zur Gottesdienstzeit kurz vor 9.30 Uhr die Telefonnummer 07542 / 907 99 10 anrufen. Wer sein Telefon laut stellt, kann den Hörer auf die Seite legen.

Sofern die Inzidenzzahlen an fünf Tagen unter 800 bleiben, finden die Gottesdienste weiterhin in der Schlosskirche und auch in Neukirch statt. Es gelten dann die Hygienevorgaben mit FFP2-Masken. Wenn die Inzidenzzahlen zwei Tage lang über 800 sind, werden die Adventsgottesdienste grundsätzlich nur über die Audio-Liveübertragung nach Hause übertragen.

Zeichen der Solidarität und Verantwortung

Um zu erfahren, ob der Gottesdienst in der Schlosskirche gemeinsam mit der Gemeinde gefeiert werden kann oder ob es auf Grund der hohen Inzidenzzahlen eine ausschließliche Telefonübertragung geben wird, erfahren Anrufer am Samstag vor dem Gottesdienst jeweils ab 9 Uhr direkt unter der Telefonnummer 07542 / 74 55.

Der Kirchengemeinderat der Martin-Luther-Gemeinde sieht diese Entscheidung laut der Mitteilung als Zeichen seiner Solidarität und gesellschaftlichen Verantwortung. Zu den Gottesdiensten an Heiligabend und den Weihnachtstagen wird es noch weitere Informationen geben.