So redet doch keiner

Was geht, ihr Babos? Wir Macher sind viel fresher als ihr Losties. Ja, okay. So spricht wirklich niemand. Sheesh! Aber wenn man sich mal die Wahlen zum Jugendwort des Jahres anschaut, könnte man denken: Jeder Mensch unter 20 Jahren redet so. Doch ich als Jugendlicher weiß, das ist einfach nicht so.

Immer wieder wirkte die Auswahl durch den Langenscheidt-Verlag fragwürdig. Gerade früher. Da hat die (erwachsene) Jury dann Fantasiewörter ausgewählt, die wirklich noch niemand benutzt hat. Kein Jugendlicher sagt zum Beispiel „Gammelfleischparty“ (2008). Heute nicht, damals auch nicht.

Und ein Wort wie „Smombie“ (2015) haben nur Menschen gesagt, die jung und cool wirken wollten. Echte Jugendliche sagen so was nicht. Alles nur eine PR-Aktion? Das warfen Kritiker dem Verlag zumindest vor.

Das alles wirkte bis dahin auf jeden Fall ziemlich „lost“. Lost: Das war das Jugendwort im Jahr 2020. Und das gibt es sogar wirklich. Und zwar, wenn jemand ahnungslos und verloren ist. Es war auch das erste Wort, das durch eine Online-Abstimmung gewählt wurde, nicht nur durch den Entscheid einer Jury.

Dadurch ist die Auswahl leicht besser geworden. Gefühlt ist das Jugendwort aber immer noch etwas, womit Menschen über 30 Jahren „die Jugend verstehen wollen“. Das ist einfach nur nervig. Yalla!