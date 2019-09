So lief das Internationale Schülermeeting in Tettnang

Ein Hauch von Olympia wehte am Wochenende im Tettnanger Manzenberg-Stadion: 30 Jahre nach der Premiere in Friedrichshafen und fünf Jahre nach dem letzten Wettkampf in Tettnang fand in der Montfortstadt wieder ein Internationales statt. Leichtathletik-Schülermeeting. Ziel dieses Mannschaftswettkampfes für 12 bis 15-jährige Schüler und Schülerinnen war es, den Osten nach Öffnung der Mauer über den Sport zu integrieren und die Verständigung der Jugendlichen auf internationaler Basis zu fördern. Bis heute nehmen Mannschaften aus ganz Europa an den Wettkämpfen teil. Bei der 30. Auflage in Tettnang siegten die erstmals startenden belgischen Athleten aus Tournai vor der Provinz Limburg und dem Bodenseekreis. Herausragender Athlet war dabei David Lucas vom TV Kressbronn.

Pünktlich vor Beginn der Eröffnung hörte es auf zu regnen und so sah das Internationale Schülermeeting bei besten Bedingungen vier Mannschaften, die auf Augenhöhe um den Sieg kämpften. Auch der Bodenseekreis konnte dabei mitmischen und holte sechs Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und vier Bronzemedaillen.

Nachdem David Lucas die Meetingflamme hereingetragen hatte und das Feuer brannte, blieb ihm nur wenig Zeit, die Spikes zu schnüren und in den Startblock zu kommen. Das Meeting begann direkt mit dem 100-Meter-Lauf und dem ersten Sieg für den Bodenseekreis. In 11,77 Sekunden sprintete Lucas allen davon. Sein Vereinskamerad Noah Lindner wurde in 12,47 Sekunden Fünfter. Die zweite Goldmedaille sicherte sich Lucas im Weitsprung mit 5,75 Metern. Enttäuschung hingegen beim Staffellauf: Die U16-Jungs des Bodenseekreises mit Raoul Abdessemed, Moritz Roth und Simon Waschke erreichten das Ziel nicht.

Bei der weiblichen Jugend U16 gab es einen Sieg durch Lisa Schön (SV Oberteuringen) im Kugelstoßen mit 10,77 Metern. Im Hochsprung belegte sie mit 1,45 Metern Rang vier. Zwei Bronzemedaillen holte Antonia Kösler über 100 Meter in 13,89 Sekunden und im Weitsprung mit 4,74 Metern. In der Staffel gab es zusammen mit Lisa Schön, Jannika Beck und Charlotte L`Gaal eine Silbermedaille. Felicia Sobeck (TV Langenargen) wurde zudem Vierte im Kugelstoßen und Charlotte Gann (TSV Meckenbeuren) erreichte über 800 Meter Platz fünf. Zusammen mit Anna Gröner sammelten sie 62 Punkte und kamen in der Gruppenwertung auf den dritten Platz.

Einen zweiten Platz in der Gruppenwertung holte die sehr junge Mannschaft der weiblichen U14. Lilian Albinger holte den Sieg über 75 Meter in 10,61 Sekunden, sowie die Silbermedaille im Weitsprung mit 4,68 Metern. Rebekka Feirle (TSVM) wurde in 10,96 Sekunden Vierte über 75 Meter und ließ danach einen überzeugenden Sieg über 800 Meter in neuer Bestzeit von 2:44,05 Minuten folgen. Im Weitsprung erreichte sie mit 4,55 Metern Platz fünf. Eine Bronzemedaille gab es für Felicitas Ruggaber (SVO) mit 33,00 Metern im Ballwurf. Ihre Kollegin Luna Migliazza wurde Sechste. Die weiteren Punkte sammelten Emily Wunderlich, Mara Kleiner und Laura Scholz.

Den einzigen Gruppensieg mit ausgeglichenen Leistungen holten die Jungs U14, die nur mit fünf Athleten antreten konnten. Direkt zu Beginn konnte sich Marwin Hafner (TSVM) mit einem französischen Konkurrenten den Hochsprungsieg mit 1,40 Metern teilen. Im Ballwurf wurde er Sechster. Noah Waschke sicherte sich zwei Bronzemedaillen im 75-Meter-Sprint in neuer Bestzeit von 10,69 Sekunden und im Ballwurf mit ebenfalls neuer Bestleistung von 55,00 Metern. Sven Kiseljow (SV Kehlen) wurde Vierter über 75 Meter, Quentin Rotz (TSVM) holte fünfte Plätze im Weitsprung und 800-Meter-Lauf und Laurin Weber (TVK) steuerte einen fünften Platz im Ballwurf, sowie sechste Plätze im Weitsprung und Hochsprung bei. Am Ende konnte die Staffel mit Marwin Hafner, Quentin Roth, Sven Kiseljow und Noah Waschke die Silbermedaille ersprinten.

Für die Ausrichter geht ein arbeitsreiches Wochenende zu Ende, die Athleten feierten ausgiebig bevor sie wieder nach Hause fuhren und das neue Team aus Tournai lud alle Mannschaften 2020 nach Belgien ein.