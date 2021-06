So lässt sich das Montfortfest in diesem Jahr digital erleben

Auch in diesem Jahr muss das Montfortfest inklusive des traditionellen Festumzugs aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Doch ganz untätig bleiben wollte das Organisationsteam trotzdem nicht. Stattdessen haben sie sich eine etwas andere Herangehensweise an das Fest überlegt - und nehmen die Besucher in diesem Jahr digital mit hinter die Kulissen.

In einer Video-Serie werden verschiedene Themenbereiche des Fests aufgearbeitet und beleuchtet. Einblicke, die die Tettnanger so bisher noch nie von „ihrem“ Montfortfest bekommen haben.