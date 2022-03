So können Tettnanger ukrainischen Flüchtlingen jetzt helfen

Das Tettnanger Integrationsnetzwerk, die Kleiderkammer des DRK und die Tettnanger Tafel bereiten sich derzeit intensiv auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor, die in den kommenden Wochen in Tettnang ankommen werden.

„Wir fangen jetzt an und versuchen in einem ersten Schritt durch Willkommenspakete den Menschen zu helfen, die zu uns nach Tettnang kommen“ so Hubert Hahn und Christine Barth vom Integrationsnetzwerk Tettnang. Gemeinsam mit Andrea Rundel und Jo Schober packt das Organisationsteam des Integrationsnetzwerks Begrüßungstaschen für die Menschen aus der Ukraine.

Willkommenspakete enthalten das Nötigste

Darin enthalten sind Bedarfe des täglichen Lebens, die nun gebraucht werden, wie beispielsweise Erkältungsmittel, ein Gutschein für Hygienebedarfe, Stifte und Malsachen für Kinder, Süßigkeiten, Vitamine und eine Bettflasche, ebenso wie FFP2-Masken, Desinfektionsmittel und andere Kleinigkeiten. Auch Informationsmaterial über Tettnang und verschiedene Hilfsorganisationen.

„Wir bereiten uns vor, auch wenn wir noch nicht wissen, wie viele Menschen zu uns nach Tettnang kommen“, sagt Andrea Rundel. Das Willkommenspaket wird finanziert durch Spenden von Tettnanger Geschäften und durch Spendengelder des Integrationsnetzwerks. Zudem gibt das Integrationsnetzwerk über die Sozialarbeiter der Stadt ein Notfallgeld von 20 Euro aus für die Menschen, die nach ihrer Flucht schlichtweg vor dem Nichts stehen. „So können wir schnelle und unbürokratische Hilfe leisten – gerade jetzt in der schweren Anfangszeit“, sagt Jo Schober.

So können Tettnanger Bürger jetzt aktiv werden

Ehrenamtliche Helfer: Wer sich ehrenamtlich für die Menschen aus der Ukraine engagieren möchte, der kann sich beim Integrationsnetzwerk anmelden. Ob Deutschlehrer oder Lesepaten, Kontaktpersonen oder Helfer bei Aktivitäten – Das Integrationsnetzwerk freut sich über neue Mitwirkende, heißt es in der Pressemitteilung. Auf weitere helfende Hände ist auch die Tettnanger Tafel angewiesen. Damit die Tafel auch vertriebene Menschen aus der Ukraine mit Lebensmitteln versorgen kann, würden die Organisatoren die Tafel gerne an einem zusätzlichen Tag in der Woche öffnen. Doch dafür sind ehrenamtliche Helfer notwendig. Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich bei der Tafel zu engagieren, kann sich unter Telefon 07542 / 95 36 40 melden oder per E-Mail an info@tettnanger-tafel.de. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.tettnanger-tafel.de.

Sachspenden: Dank der Unterstützung des Tettnangers Michael Och konnte das Integrationsnetzwerk ein virtuelles Sachspendenlager aufbauen. Wer Alltagsgegenstände wie beispielsweise Möbel, Kindebedarfe, Haushaltssachen oder Fahrräder spenden möchte, kann sich dort registrieren und seine Spenden hochladen. Als registrierter Teilnehmer kann jeder, der auch auf der Plattform registriert ist, die anderen Teilnehmer sehen. Die Plattform soll den direkten Austausch zwischen Spende und Empfänger ermöglichen. So können auch Menschen, die privat untergekommen sind von den Spenden profitieren. Die Spendenplattform ist zu finden unter www.spenden.integrationsnetzwerk-tt.de sowie über die Homepage des Integrationsnetzwerks.

Geldspenden: Neben Sach- und Kleiderspenden sind auch Geldspenden wichtig. Die Willkommenspakete und das Notfallgeld (20 Euro pro Familie) werden durch diese Spendengelder finanziert. Das Integrationsnetzwerk freut sich daher auch über Spendengelder. Die Kontodaten sind auf der Homepage zu finden unter www.integrationsnetzwerk-tt.de/

Kleiderspenden: Die Kleiderkammer des Ortsverbandes des DRK Tettnang hat aufgrund von Corona noch geschlossen und wird aktuell ausschließlich für die Menschen aus der Ukraine die Türen wieder öffnen. Kleiderspenden können nur nach Terminvergabe abgegeben werden. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern werden die Spenden durchgegangen und sortiert. Termine für die Abgabe von Spenden können online gebucht werden unter www.drk-tettnang.de.

Wohnraum: Gesucht wird auch noch Wohnraum, wo geflüchtete Personen aus der Ukraine unterkommen können. Wer Wohnraum für einen längeren Zeitraum anbieten kann, kann sich bei der Stadt Tettnang melden unter www.tettnang.de.