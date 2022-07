So hat der Verein die Coronazeit gemeistert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportverein Tannau blickte mit stolzen 83 anwesenden Mitgliedern bei der letzten Jahreshauptversammlung Mitte Juli auf das immer noch coronagebeutelte Jahr 2021 zurück. Stolze 685 Personen kann der SV Tannau in seiner Mitgliederliste ausweisen, so Vorsitzender Baumann in der Mitgliederversammlung die jüngst im Gasthaus Löwen in Prestenberg stattfand.

Somit konnte man einen leichten coronabedingten Rückgang wieder aufholen und ist jetzt wieder auf einem Niveau von 2019. Im Geschäftsbericht informierte Baumann über die wenigen Aktivitäten, die der Verein über das Jahr veranstalten konnte, wie zum Beispiel das Sonnenblumenfeld in Tannau und die 1. Tannauer Kürbisnacht am Sportplatz. Hier haben 50 Tannauer Jugendspieler vom Fußball sowie Handball einen Kürbisgeist geschnitzt und ihn dann am 31. Oktober abends ausgestellt.

Um die dem Verein so wichtige Jugendarbeit zu gewährleisten, sowie die laufenden Kosten des Spielbetriebes und die anfallenden Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten auf dem Sportgelände zu bestreiten ist der Verein gerade in dieser schwierigen Zeit auf solche Einnahmequellen angewiesen. Explizit dankte Baumann an dieser Stelle auch jenen Spendern und Sponsoren, die den SVT auch 2021, in einem für alle schwierigen Jahr, unterstützt haben.

Im Anschluss an den Geschäftsbericht folgte der Kassenbericht der Kassiererin Tanja Wiggenhauser, die über ein positives Geschäftsjahr und einen positiven Kassenbestand berichten konnte. Für die gewohnten Berichte über die Aktivitäten und Erfolge in den einzelnen Abteilungen zeigten sich verantwortlich: Josef Gindele (Abtl. Fußball), Heidi Sprenger (Abtl. Handball), Michaela Baumann (Abtl. „Mach mit bleib fit“) und Otto Gaisler (Jedermannturnen).

Ein Antrag „Ernennung zum Ehrenmitglied“ erfolgte aus der Abteilung Fußball. Diese beantragten Dieter Baumann senior, der nach nunmehr 50 Jahren Schiedsrichter die Pfeife an den Nagel hängt, zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Mitgliedschaft bestätigt diesen Antrag einstimmig. Die Entlastung der Vorstandschaft, welche ebenfalls einstimmig erfolgte, sowie die anstehenden Wahlen leitete Matthias Baumann souverän. Zu den Wahlen und den personellen Veränderungen in der Vorstandschaft erscheint ein gesonderter Artikel.