So geht es beim Schwesternwohnheim weiter

Die Kündigungen sind bei den Mietern angekommen: Bis Freitag, 31. August, müssen sie ihre Wohnungen in den Häusern 4 und 5 des alten Schwesternwohnheims räumen. Danach wollen die Investoren teba und Hofkammer, die gemeinsam als HKPE-teba Tettnang GbR auftreten, die alten Gebäude abreißen und mit dem Neubau beginnen. Noch-Mieter, die keine neue Wohnung haben, befinden sich in einem Dilemma. Müssen sie Tettnang für eine Wohnung verlassen, verlieren sie wegen schlechter öffentlicher Verkehrsverbindungen möglicherweise ihre Arbeit.

65 Wohnungen und Appartments gibt es in den beiden Gebäuden: 30 davon waren im Februar noch frei vermietet, 18 hatte die Stadt Tettnang angemietet, 17 standen leer. Die Stadt Tettnang hat dort „Nutzer nach dem Obdachlosenrecht“ eingewiesen, die eigenständig keinen Wohnraum gefunden haben. Die Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt – hierfür mietet sie auch Wohnungen an. Wer als Geringverdiener einen Wohnberechtigungsschein hat, kann auch eine Sozialwohnung anmieten. Hier ist nach Auskunft der Stadt der Markt aber „ziemlich erschöpft und begrenzt“.

Jahrelanger Renovierungsstau

Das merkt auch Michael Rau, einer der Mieter. Er beschreibt das, was auch andere in Gesprächen bestätigen: Es gibt freie Zimmer und kleine Wohnungen in Tettnang, die Vermieter aber lieber an Wochenendheimfahrer, Studenten und Schüler vergeben. Rau sucht weiter, wie andere auch. In den Gesprächen mit den Mietern und bei einer Besichtigung vor Ort wird auch klar: Es ist in Sachen Instandhaltung lange nichts geschehen. Dass es Gemeinschaftsduschen und -toiletten gibt, ist der Bauweise geschuldet. Aber die Mängel sind nicht allein in den letzten Jahren entstanden. Defekte Fenster, überalterte elektrische Leitungen und Wasserrohre, Undichtigkeiten am Dach, mangelbehaftete Bäder und Küchen – das sind nur einige Punkte aus der Liste, die auch HKPE-teba im Kündigungsschreiben an Mieter nennt.

Heribert Geiger von teba verweist auf den früheren Besitzer, den Landkreis Bodenseekreis, und spricht von Renovierungsstau. Es sei einfach nichts passiert. In der Regel müsse man permanent renovieren oder ein Gebäude irgendwann abreißen. Das soll jetzt geschehen: Am Ende sollen auf dem gesamten Gelände acht neue Häuser entstehen. Das war auch Maßgabe eines Wettbewerbs, den die HKPE-teba Tettnang 2013 gewonnen hatte.

Die Mängelliste im Kündigungsschreiben ist Teil der Begründung, in der teba erklärt, warum sie ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat: Bei einer Weiterführung, so das Argument, sei sie an einer Verwertung des Grundstückes gehindert und erleide dadurch erhebliche Nachteile. Die wirtschaftliche Verwertung ist neben Eigenbedarf in Deutschland ein zulässiger Grund, Mietverhältnisse zu beenden.

Um Vermittlung bemüht

Gleichwohl bemüht sich teba laut Geschäftsführer Andreas Schumacher, Mieter zu vermitteln. „Teilweise ist es uns gelungen, Alternativen zu finden, teilweise laufen noch Gespräche. Wir werden hier mithelfen, soweit dies in unseren Möglichkeiten steht“, heißt es auf eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Auch sei man in engem Kontakt mit der Stadt. Das bestätigt auch Bürgermeister Bruno Walter auf Nachfrage.

Etwas Luft könnte der Leerstand in den Häusern 1 bis 3 verschaffen, so Andreas Schumacher. Es sei positiv, dass dort annähernd gleich viele Zimmer leer stehen wie im Haus 4 noch belegt seien, so dass es hier noch Möglichkeiten gebe. Allerdings ist auch hier Ende 2020 Schluss. Dort geht es dann um 87 Zimmer, von denen im Februar 25 leer standen und 27 frei vermietet waren. 23 waren von der Stadt Tettnang angemietet und zwölf von der Klinik. Letztere hat dort nur noch Büros, die im Frühjahr aufs Klinikgelände verlegt werden sollen.