So geht Blasmusik! Die Stadtkapelle Tettnang feiert mit zwei weiteren Bands

In der Omnibushalle Strauss ist am Samstag „Blasmusik total“ angesagt, schreibt die Stadtkapelle Tettnang in einer Pressemitteilung. Seit 35 Jahren gibt es die Veranstaltung – einst als Wunschkonzert konzipiert, hat sich das Format inzwischen zu einem blasmusikalischen Knüller entwickelt, heißt es weiter. Auf dem Programm steht nicht nur volkstümliche und unterhaltende Musik mit der Stadtkapelle. Im Anschluss gibt es auch eine tolle Show mit der Kult-Band „Die Aichers“ und den Freunden von „Dorfkind“.

Dirigent Thomas Ruffing hat auch für dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm quer durchs Spektrum der Blasmusik ausgesucht und vorbereitet. Ob böhmisch-mährisch, als Marsch oder modern: Hier gibt es Blasmusik in ihrer ganzen Vielfalt. Mit „Wilhelm Tell“ glänzt am Xylofon Max Appenmaier als Solist und Daniel Nuber bringt in „All Of Me“ mit seinem Tenorhorn den richtigen Schmelz auf die Bühne. Bekannte Märsche Dirigent Thomas Ruffing in „Märschereien“ als solistisches Potpourri zusammengestellt.

Eine Eintrittskarte kostet 7 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse. Kartenbestellungen sind bei jedem Musiker der Stadtkapelle oder bei Intersport Locher, Storchenstraße 4, Tel. 07542/9314090 möglich. Bei einem Kauf von mindestens zehn Karten wird automatisch einen Tisch reserviert, der bis 19.30 Uhr besetzten werden muss.

Der Abend beginnt um 20 Uhr Uhr in der Omnibushalle Strauss, Enderwiesenstraße in Tettnang. Einlass und Bewirtung ab 19 Uhr. Parkmöglichkeiten befinden sich gegenüber auf dem Parkplatz der Firma Thomas Philipps sowie auf dem Parkplatz der Elektronikschule Tettnang.