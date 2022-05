So feiert das Argental 900 Jahre Ritter-Arnold-Stiftung

Im Argental gibt es wohl kaum ein Fleckchen Erde ohne jahrhundertealte Geschichte. Gerade drei Jahre ist es her, dass die Argentäler 1250 Jahre gefeiert haben, da jährt sich 2022 jetzt auch noch die Gründung der Ritter-Arnold-Stiftung zum 900. Mal.

Auch dieses Jubiläum soll wieder gebührend gefeiert werden. Zwei Höhepunkte sind der Festakt am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr in der Argentalhalle und ein Festgottesdienst in der Kirche St. Dionysos in Hiltensweiler am Sonntag, 3. Juli. Auch heute stößt man immer wieder auf den Namen des Landadligen aus dem 12. Jahrhundert.

Ehefrau Junzela gründet gleichberechtigt mit

Was der Name der Stiftung allerdings verschweigt: Neben Ritter Arnold brachte sich dessen Frau Junzela bei der Schenkung gleichberechtigt ein. Das berichten Ortsvorsteher Peter Bentele, der 1. stellvertretende Ortsvorsteher Alexander Lanz, der Ortschaftsrätin Josefine Birk und Konrad Neumann vom Förderkreis Heimatkunde. Sie bilden das Festkomitee.

Um den Ritter aus dem Argental, der im 12. Jahrhundert lebte, ranken sich einige Geschichten. Was verbürgt ist, so Konrad Neumann: „Ritter Arnold war sehr gefragt, wenn etwas bezeugt werden musste.“ Davon kündet sein Name auf zahlreichen Urkunden. Die Rede ist auch davon, dass er zehn Jahre auf Kreuzzug gewesen sein soll, bevor er wieder ins Argental zurückkehrte.

Weg zur Messe wird kürzer

„Ritter Arnold und Junzela wollten, dass eine Kirche und ein Kloster entstehen“, beschreibt Peter Bentele den Willen des kinderlosen Paares, der mit der Stiftungsurkunde vom 6. Januar 1122 verbunden ist. „Jeden Tag sollte die Messe gelesen werden.“

Zuvor mussten die Untertanen zum Gottesdienst nach Reitnau oder Betznau, macht Konrad Neumann auf die langen Wegstrecken aufmerksam. Je nach Jahreszeit ein großes Unterfangen bei den damaligen Wegverhältnissen. Nun konnten die Bauern länger arbeiten – und ihre Abgaben blieben im Herrschaftsgebiet.

Wissenswertes bei den Führungen

Nach dem Festgottesdienst Anfang Juli bietet Konrad Neumann Führungen durch das Gotteshaus an. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ greift er ein paar Aspekte heraus, die Teilnehmer dann vor Ort auch sehen können. Dass der heutige Kirchturm ursprünglich eigentlich ein Fluchtturm war zum Beispiel. Der Eingang war nur über eine Leiter zu erreichen. Drohte Gefahr, konnten die Menschen sich dort verbarrikadieren.

An der Stelle des heutigen Kirchenschiffs, so Hoffmann, stand lange Zeit ein „Palas“, ein herrschaftliches Wohnhaus. Da das bereits nach Osten ausgerichtet war, konnte dies ohne große Umstände zu einer Kirche umfunktioniert werden. Zur Arnoldkapelle hin klaffte lange eine bauliche Lücke, bis 1516 dann das heutige, breitere Langhaus errichtet wurde.

Kirche bestätigt Heiligenstatus nie

Neben der Baugeschichte werden dann auch die Kirchenschätze zur Sprache kommen. Die entstammen in Teilen dem Kloster Langnau, für das die Ritter-Arnold-Stiftung wiederum Grundlage war. Oder wie der Heilige Valentin nach Hiltensweiler kam. Was es mit der Arnoldglocke auf sich hat. Und warum die Pfarrkirche in Hiltensweiler steht und nicht in Langnau, wo ja das spätere Kloster war.

Um Ritter Arnold entstand indes selbst ein Kult, berichten Bentele, Lanz, Birk und Neumann. Die Heilungen, die ihm zugeschrieben werden, bestätigte die katholische Kirche niemals offiziell. Aber auch wenn er nicht selig oder heilig gesprochen worden ist, manche bezeichneten ihn so.

Was aus den letzten Stiftungsmitteln wurde

Die Kirche St. Dionysus in Hiltensweiler steht heute noch (in mehrfach veränderter Form), die Geschichte indes ist über die Ritter-Arnold-Stiftung hinweggegangen. Das Kloster Langnau, dessen Zeit 1793 endete, markiert auch das Ende der Kirchenstiftung.

Allerdings: Auch nach 671 Jahren ist das Vermögen nicht ganz aufgebraucht. Der Rest fließt 1795 in den Bau einer Schule. In dem letzten Schulgebäude, der Ritter-Arnold-Schule an der Ritter-Arnold-Straße, ist seit 2016 der Kindergarten untergebracht. Und auch wenn der Kindergarten St. Josef heißt – der Ritter-Arnold-Saal in dem Gebäudekomplex ist geblieben.

Das ist das Festprogramm im Jahr 2022

Im Lauf des Jahres wird es einige Höhepunkte geben, teils werden auch Teile von Festen dem Andenken an die Stiftung von Ritter Arnold und seiner Frau Junzela gewidmet sein.

Auftakt ist der Festakt in der Argental-Halle am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Neben Grußworten von Pfarrer Simon Hof und Bürgermeister Bruno Walter wird Peter Bentele über das Festkomitee und weitere Veranstaltungen informieren. Im Mittelpunkt steht der Festvortrag von Gisbert Hoffmann vom Förderkreis Heimatkunde. Umrahmt wird der Abend von der Musikkapelle Hiltensweiler und der Chorgemeinschaft aus Tontreff und dem Kirchenchor Laimnau. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang.

Diese Gruppen tragen das Festjahr

Weitere Programmpunkte tragen unter anderem die Bürgerwehr Laimnau, der Musikverein Laimnau, die Kirchengemeinde Hiltensweiler, die Gemeinde Achberg, die SG Argental, der MSC Langnau und die Musikkapelle Hiltensweiler mit.

Thema wird das Jubiläum dementsprechend auch zu Fronleichnam sein, beim Peter- und Paul-Fest (25. bis 26. Juni) oder beim Festgottesdienst am 3. Juli mit anschließenden Kirchenführungen mit Konrad Neumann. Ein Feierabendhock mit Musik soll den Juli abrunden.

Was auch noch geplant ist

Ins Auge gefasst ist eine Wanderung zwischen Hiltensweiler und Esseratsweiler ebenso wie Kutschfahrten. Unklar ist noch der Stand in Sachen Rock im Vogelwald, der Simson-Cup in Dentenweiler ist am 3. Oktober geplant, ein Wohltätigkeitskonzert am 12. Oktober, im Dezember sollen dann noch ein Advents- und ein Weihnachtskonzert folgen.