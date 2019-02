Wildpoltsweiler (sz) - Das Dorfgemeinschaftshaus Wildpoltsweiler hat sich vor Kurzem beim 13. Kirchenfasnetsball der Seelsorgeeinheit Argental für einige Stunden in ein Zirkuszelt verwandelt. Das Pastoralteam und Ehrenamtliche wie Kirchengemeinderäte, Kommunion-helfer, Lektoren und Mesner aus der Seelsorgeeinheit sorgten mit Kostümen von Elefanten, Clowns, Zirkusdirektoren und sonstigen Verkleidungen für ein fast volles Haus und einen unterhaltsamen Abend, bei dem sie Gast und zugleich auch Akteure waren.

Einige Musikanten aus dem Musikverein Wildpoltsweiler sorgten in gewohnter Weise für Speis und Trank der Ballbesucher. Angelika Schuster, zweite Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats, begrüßte die Ballbesucher und sorgte mit ihren Reimen auf die kirchlichen Ereignisse für gute Stimmung, heißt es in einem Schreiben der Seelsorgeeinheit. Erwin Baur führte mit Witz und Humor durch das Programm.

Manege frei für den ersten Programmpunkt: Otto und Emma aus Wildpoltsweiler machten sich auf den Weg in den Zirkus und beglückten einander mit einem Ehekrach. Der Kirchengemeinderat Laimnau stellte verschiedene Berufe akrobatisch und verbal dar – ein geballtes Gewerbeleben eben. Dabei sangen sie ein Lied mit dem Refrain „Wenn ich nicht wäre was ich bin, dann wäre ich…“ Dazu musste jeder in berufstypischer Kleidung mit den entspre-chenden Utensilien ausgestattet berufsbezogene Bewegungen machen. Wer seine Bewegungen nicht zur richtigen Zeit zeigte, kam dem Nebenmann in die Quere, was für manche Lacher sorgte.

Nun hatte das Pastoralteam seinen Auftritt in der „Zirkusmanege“. Zuerst sang es das Lied „Wenn ich heute in den Zirkus geh“. Dann sorgten sie mit dem Sketch „Heiratsantrag“ für Unterhaltung. In diesem Sketch machte Herr Brösike dargestellt von Pfarrer Hangst der Agathe (Gemeindereferentin Michaela Hertnagel) einen Heiratsantrag. Pfarrer Anand spielte den Vater von Agathe. Die Antworten des Herrn Brösike enthielten viele Sprachfehler worüber sich das Publikum sehr amüsierte.

Erwin Baur kündigte im nächsten Programmpunkt einen Überraschungsgast an. So zogen als „Sport-lerchor“ vier in Trainingsanzügen gekleidete Damen von der Gruppe „Six-Päck“ ein. Zuerst erzählten sie in ihrem Lied „Wir sind mal wieder zu haben“ die Geschichte, wie sie ihre Männer verloren hatten. Ein Loblied auf Pfarrer Hangst durfte auch nicht fehlen. Das Lied „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ sorgte nochmals für viel Applaus.

Die Gruppe „Bloß mir“ aus Hiltensweiler marschierte als Elefanten verkleidet in die „Manege“ ein und sorgte mit einem wilden Tanz zum Abschluss des Programmteils nochmals für viel Stimmung. Der „Zirkusmusikant Reinhold“ sorgte für Tanz und Stimmung zwischen den Programmpunkten und danach.