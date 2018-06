SMO und Stiftung Liebenau gehen Unternehmenspartnerschaft ein

Eine neue Unternehmenspartnerschaft für Vorarlberg ist jetzt in Bregenz besiegelt worden: Die gemeinnützige Stiftung Liebenau schreibt in einer Pressemitteilung, dass sie sich zu 50 Prozent an der SMO Neurologische Rehabilitation sowie der SMO Gesundheitsmanagement beteilige.

Die SMO Neurologische Rehabilitation wird künftig unter dem Namen SMO Reha geführt, um dem Aspekt der ganzheitlichen Behandlung gerecht zu werden. Geschäftsführer bleibt Dr. Peter Girardi, der das Unternehmen vor 30 Jahren gegründet und in Vorarlberg etabliert hat. Patientinnen und Patienten dürfen sich weiterhin auf die hohe Qualität der Behandlungen verlassen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung ebenfalls nichts.

Bereits seit langer Zeit besteht eine enge fachliche Zusammenarbeit zwischen der SMO und der Stiftung Liebenau, die in der neuen Partnerschaft intensiviert werden soll. In der Verbindung von Rehabilitation und Pflege sehen die Gesellschafter einen wichtigen Entwicklungsschritt, um die Lebensqualität von Menschen im Alter weiter zu verbessern. „Menschen möchten auch im Alter so lange wie möglich selbstständig leben“, weiß Dr. Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau. „Um das zu ermöglichen, brauchen wir vielfältige Unterstützungsangebote, die je nach Hilfebedarf genutzt werden können.“ Rehabilitation ist ein wesentlicher Baustein in so einem Hilfenetz. „Das wichtigste Ziel der Reha ist es ja gerade, Selbstständigkeit so weit wie möglich zu erhalten oder wieder zu erlangen. Nur so können wir ihnen die gesellschaftliche Teilhabe erleichtern, damit sie aktiv am kulturellen und sozialen Leben teilnehmen können“, erläutert Dr. Girardi. „Das ist besonders für Patienten mit neurologischen Erkrankungen sehr bedeutend.“ Die Verzahnung modularer Wohn-, Reha- und Pflegeangebote berge daher große Potentiale für die Zukunft, darin sind sich die Partner einig.

Die SMO bietet in Vorarlberg seit über 30 Jahren ambulante Rehabilitation für Menschen mit neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel Schlaganfall- oder Parkinson-Patienten. In vier Zentren in Bregenz, Feldkirch, Dornbirn und Bludenz werden jährlich rund 1 400 Patienten ganzheitlich betreut. Die Stiftung Liebenau mit Stammsitz in Deutschland ist seit fast 150 Jahren im sozialen Bereich tätig, mit Schwerpunkten in den Bereichen Alten- und Behindertenhilfe sowie im Gesundheits- und Bildungswesen. In Österreich betreibt die Tochtergesellschaft Liebenau Österreich bereits seit 20 Jahren zehn Pflegeheime für Seniorinnen und Senioren in Vorarlberg.