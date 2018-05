Skurile Fahrzeuge locken auf die Straße

Fast schon zu warm ist das Wetter am verkaufsoffenen Sonntag in Tettnang gewesen – Gedränge gab es daher keins an den zahlreichen Aktionen in der Stadt. Und dennoch waren zahlreiche Besucher unterwegs und haben sich die unterschiedlichsten Zwei- und Vierräder angesehen, kulinarische Genüsse erlebt oder einfach nur eingekauft.

Musik und Akrobatik sorgen für Aufmerksamkeit. (Foto: Olaf E. Jahnke) Dieser Oldtimer hat auf dem Bärenplatz die Blicke auf sich gezogen. (Foto: Olaf E. Jahnke) Das schöne Wetter hat etliche Tettnanger auf die Straße gelockt. Hier der Blick in die Karlstraße. (Foto: Olaf E. Jahnke) Die ungewöhnlichen „Rennpappen" sorgen für Hingucker. (Foto: Olaf E. Jahnke) Stuntfahrer Dirk Manderbach mit seiner ungewöhnlichen Maschine. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Vor allem viele Familien nutzten die Gelegenheit, Einkauf mit Genuss, Unterhaltung und Kinderspielen zu verbinden. Die Auswahl an verschiedenen Angeboten war entsprechend groß. Wer sich von Westen näherte, wurde mit einer originellen Trabi-Phalanx vor dem Bärlin empfangen, es ging sozusagen von der Rennpappe bis zum Muscle-Car. Von letzteren waren einige in der Stadtmitte verteilt und es lockten zudem einige Stände und Food-Trucks. Auch Musik erklang an den verschiedensten Stellen der Innenstadt.

Nicht alle angekündigten Oldtimer sind erschienen

„Perfekt“ – so äußerte sich Tettnangs Stadtmarketing-Beauftragte Martina Weishaupt. „Tolle Atmosphäre und viele zufriedene Händler und Besucher, so macht der Sonntag Freude“, sagte sie. Zahlreiche Händler hätten sich beteiligt und auch Gelegenheit zu dem ein oder anderen Schnäppchen geboten. Leider seien nicht alle Oldtimer, Classic-Car oder Youngtimer gekommen, die sich im Vorfeld angekündigt hatten, so Weishaupt.

Begeisterte Kinder waren auf dem Karussell, auf der ADFC-Fahrrad-Strecke oder dem „Spaßmacher“-Parcours am Rathaus unterwegs.

Shuttlebusse bringen Besucher nach Bürgermoos

Viel zum Thema Bewegung gab es auch abseits der Innenstadt, in Bürgermoos. Um dorthin zu gelangen, verkehrten den ganzen Tag über Shuttlebusse. Dort gab es eine Motorradshow mit Stunt- und Showfahrer Dirk Manderbach. Manderbach zeigte spektakuläre Wheelies und Loopings mit seinem Fahrzeug. Auf dem Kaufland-Parkplatz waren noch weitere Motorrad- und Auto-Aussteller, ihre Produkte zeigten. Gegen Nachmittag füllten sich die Straßen immer mehr. Zum Abschluss des Verkaufsoffenen Sonntags haben sich Martina Weishaupt und die Hopfenhoheiten zur Verlosung eines Gewinnspiels eingefunden. Passend zum Motto „Tettnang mobil“ war der Preis ein Marken-E-Bike im Wert von 2500 Euro. Als glücklichen Gewinner hat Hopfenkönigin Teresa Locher dann das Glücklos gezogen: Roman Wolters aus Tettnang.