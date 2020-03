Skifahrer und Snowboarder freuen sich über Pulverschnee auf dem Bödele

Der Ski- und Sportclub Tettnang 1967 hat sich am Wochenende zum Snow- und Icecamp auf dem Bödele aufgemacht. Es war lange nicht klar, ob das Skigebiet überhaupt öffnen kann – immerhin waren es dieses Jahr gerade mal 31 Tage, an denen die Lifte gelaufen sind, wie der Verein schreibt. Alternativ wäre der Ausflug nach Mellau-Damüls gegangen. Am Freitagabend hat es dann aber begonnen, zu schneien. Und so freuten sich die Tettnanger am Morgen über etwa 25 Zentimeter PUlverschnee und die frohe Kunde, dass die Lifte ebenfalls in Betrieb sind. „So hatten wir ein tolles und gelungenes Wochenende. Sonntag sogar mit strahlendem Sonnenschein“, schreiben die Schneesportler. „Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet und freuen uns schon aufs nächste Jahr.“ Foto: Ski- und Sportclub Tettnang