Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Winterwandern

Zum Abschluss des Winters lassen wir uns wieder einmal etwas Besonderes einfallen. Wir fahren in das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. Nach einem tollen Skitag gibt es die traditionelle Brotzeit am Bus, wo wir in geselliger Runde die vergangene Saison Revue passieren lassen. Es wird auch für die Nicht-Ski- und Snowboardfahrer die Möglichkeit geboten, einen tollen Bergtag zu erleben, sei es mit Langlaufski, Schneeschuhen oder einer Winterwanderung.

Termin 2. April 2022, Ziel Serfaus-Fiss-Ladis, Abfahrt um 6.45 Uhr am Parkplatz BayWa Tettnang. Leistung: Busfahrt, Tageskarte und Vesper mit Getränke. Preise: Erwachsene 65 Euro, Jugendliche bis Jahrgang 2003 50 Euro, Teilnehmer ohne Tageskarte (Langläufer, Winterwanderer) 20 Euro.

Anmeldung ist über die Homepage www.ssc-tettnang.de möglich, Anmeldeschluss ist am 26. März. Wir freuen uns auf einen herrlichen Skitag!