Skibasar 2022 in der Musikschule Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. November war sehr großer Andrang bei unserem Skibasar – Jonah Ritter organisierte die Veranstaltung dieses Jahr. Wir hatten ein großes Sortiment an Ski und Snowboardausrüstung, Wintersportbekleidung, Helme – auch Wintersportfremde, Artikel wurden angeboten. Die Ski und Snowboardlehrer standen als Berater bereit – sowohl bei der Annahme der Artikel, wo Funktion geprüft und ein fairer Preis festgelegt wurde, als auch in der Verkaufsphase. So konnte das Publikum auf die Erfahrung der Wintersportlehrer zurückgreifen und jeder erhielt das für ihn passende Produkt. Der Skibasar ist das ideale Instrument um sich für die Wintersaison einzudecken – vor allem Familien machen davon gerne Gebrauch. Oft ist es doch so, dass Kinder und Jugendliche schon nach einer Saison wieder aus den Sachen herausgewachsen sind – somit hat man oft Chancen, fast neuwertige Artikel zu einem reellen Preis zu kaufen und der Verkäufer bekommt Platz im Keller – zum wegschmeißen sind die Sachen viel zu schade.