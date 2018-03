Skiabteilung des SSCT erlebt eine Traumwoche in Tirol

Die Skiabteilung des Ski + Sport Clubs Tettnang (SSCT) hat eine Traumwoche in Pfunds in Tirol erlebt. Gut gelaunt und von Sonne und Superschnee empfangen und verwöhnt, haben 21 Schneebegeisterte – betreut von drei Snowteam-Lehrkräften – eine wunderschöne Skiwoche erlebt, berichtet der SSCT in einer Mitteilung. Die Wintersport Regionen Fiss Landis-Nauders und Samnaun/Ischgl wurden besucht und präsentierten sich mit sehr gut präparierten Pisten in bester Kondition und ließen keine Wünsche offen. Die Luft glitzerte und flimmerte durch die minus 15 Grad Temperatur, was den Teilnehmern aber nichts anhaben konnte, da sie darauf mit entsprechend warmer Kleidung eingestellt waren. Jeden Abend nach dem Pistenzauber wurde der Wellnessbereich des Hotels genutzt, bevor es zum Abendessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein ging. Die lustige , harmonische Gruppe hatte richtig Spaß und freut sich schon auf die nächste Saison mit Pfundsschnee in Pfunds, heißt es im Bericht der SSCT abschließend. Foto: SSCT