Ski- und Sport-Club Tettnang lädt zu Versammlungen ein

Gleich zwei Versammlungen stehen beim Ski- und Sport-Club Tettnang auf dem Programm: Am Montag, 20. September, 19 Uhr, findet die jährliche Abteilungsversammlung der Abteilung Fitness vom Ski- und Sport-Club Tettnang um 19.00 Uhr im „Hotel Ritter“ in Tettnang statt.

Es stehen unter anderem Jahresberichte der Abteilungsleiterin und der Sparten, Wahl der Abteilungsleitung, Wahl der Kassenprüfer sowie Beratung und Beschlussfassung von vorliegenden Anträgen auf der Tagesordnung. Anträge zur Abteilungsversammlung müssen bis spätestens Montag, 13. September, schriftlich bei der Abteilungsvorsitzenden, Andrea Schelling, Schöneckstraße 39/2, 88069 Tettnang eingegangen sein.

Am Montag, 20. September, findet außerdem direkt im Anschluss um 20 Uhr, die Mitgliederversammlung im „Hotel Ritter“ in Tettnang statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Jahresberichte des Vorsitzenden und der Abteilungsleiter, Entgegennahme des Kassenberichts, Neuwahl des Kassierers, Wahl der Kassenprüfer sowie Behandlung von Anträgen. Diese Anträge müssen bis spätestens Montag, 13. September, schriftlich bei der Geschäftsstelle SSC-Tettnang, Postfach 1539, 88064 Tettnang, adressiert an den Vorsitzenden, Herrn Clemens Locher, eingegangen sein. Die Veranstaltungen finden unter den aktuell geltenden Corona-Verordnungen statt