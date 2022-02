Ski- u. Snowboardkurse 2021/22

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem Jahr Pause und ziemlicher Ungewissheit im Herbst konnten wir, vom Ski + Sportclub Tettnang 1967 e.V., unsere Kinder-Jugend und Erwachsenen Ski- und Snowboardkurse in Balderschwang abhalten. Am Montag, den 27. Dezember 2021, bei strahlendem Sonnenschein und Winter Wunderland begannen unsere Kurse. Es galten die 2G-Bestimmungen. Jeder der eine Tageskarte wollte, musste einen digitalen Impfnachweis vorweisen. Vom Skigebiet bekam jeder dann ein Armbändchen das ihn als 2G auswies. An den Liften galt es eine FFP2-Maske zu tragen, auf der Piste wurde es nicht verlangt.

Wir hatten 57 Kinder aufgeteilt in unsere 4 Kursstufen A (Beginner) bis D (Profis) sowie 8 Erwachsene, die ihr Können wieder auf Vordermann bringen wollten – und auch Anfänger. Nach einem Jahr Ski- und Board-Pause war es erst mal wichtig sich wieder an die Sportgeräte zu gewöhnen, die Bewegungsabläufe aus dem Hinterstübchen hervorholen. Spätestens am Nachmittag sah man dann aber wieder die Begeisterung für Wintersport in den Gesichtern.

Der Dienstag startete aufregend – die Schiebetüre des Stadtbusle ließ sich nicht mehr schließen. Mit offener oder zugebundener Schiebetüre und 9 Lehrkräften darin wollten wir so nicht losfahren. Nach Telefonaten mit einer Fachwerkstatt sagte diese, dass wahrscheinlich das Schloss kaputt ist, dies aber nicht auf die Schnelle reparabel wäre – aber wie durch Zauberhand funktionierte die Türe plötzlich wieder (das Problem kam später aber wieder). Dadurch kam der Bus mit Material und Lehrkräften verspätet im Skigebiet an. Nun musste alles schnell gehen. Unser Zelt, Tisch und Klappstühle wurden aufgestellt, dabei kugelte sich ein Skilehrer den Daumen aus und musste ins Krankenhaus nach Oberstdorf gebracht werden. Jetzt war das Chaos perfekt. Wir mussten in kürzester Zeit die Kurse ummodeln, so dass wir für jede Gruppe geeignete Lehrkräfte hatten. Zum Glück hatten wir noch Helfer in der Hinterhand die die Skilehrer mit den nun größeren Gruppe unterstützen konnten. Die Teilnehmer waren trotz Regen weiter hochmotiviert und wir beendeten die Kurse erst um 15 Uhr – da war allerdings keiner mehr trocken, außer der Skilehrer mit der Gipsschiene an der Hand, der mittlerweile wieder eingetroffen war. Die nächsten zwei Tage wurden dann am 26. bis 27. Januar bei tollen Bedingungen nachgeholt. Am Schluss gab es ein Abschlussrennen mit Urkunde und Medaille.