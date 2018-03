Ski-Club bietet neue Kurse an

Der Ski-Club Tettnang startet direkt nach der Fasnet mit neuen Kursangeboten. Alle Kurse finden an jeweils zwölf Abenden in der Stadthalle und im Foyer in Tettnang statt.

Neu im Angebot ist „Body Mind Balance mit Iris“ ab Montag, 19. Februar. Der Kurs von 17.20 bis 18.20 Uhr ist laut Veranstalter „eine Wohltat für Köprer und Geist und Seele“. Harmonische Bewegungen mobilisieren Gelenke und Beweglichkeit und Atemübungen sorgen für mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.

Direkt im Anschluss steht am Montag, 19. Februar, von 18.30 bis 19.30 Uhr ein Kurs „Fitness Dance/Latin Style mit Iris“ auf dem Programm. Teilnehmer können ihre allgemeine Ausdauer verbessern, klassische Muskelkräftigungsübungen runden den Kurs ab.

Bei „Pilates mit Sabine“ können die Teilnehmer ab Dienstag 20. Februar, von 17 bis 18 Uhr ein sanftes Ganzkörpertraining absolvieren, bei dem einzelne Muskeln gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt werden. Fließende Bewegungen zur Stärkung der Tiefenmuskulatur von Bauch, Beine, Po und Rücken stehen im Mittelpunkt.

„Body Power mit Sonja“ steht ab Dienstag 20. Februar, von 19 bis 20 Uhr. auf dem Programm. Ein effektives Kräftiungsprogramm (Bauch, Beine, Po und Rücken) bringt die Fettverbrennung in Schwung, verspricht der Ski-Club.

„ Thai Bo mit Petra“ beginnt am Donnerstag, 22. Februar. Von 19 bis 20 Uhr werden Kraft, Schnelligkeit, Reaktion und Koordination trainiert.

Mitglieder zahlen 36 Euro (Schüler 12 Euro), Nichtmitglieder 48 Euro (Schüler 24 Euro).n Die Kursgebühr bitte per Überweisung an SSC-Tettnang, Abt. Fitness: IBAN: DE32 690500010024118895, BIC SOLADES1KNZ. Beleg zum Kursbeginn mitbringen. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich per E-Mail an ssc-tettnang-kurse@web.de