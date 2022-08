Skandal um Angelika Kauffmann – Kaffeekränzle mit Führung am 28. August

Im Neuen Schloss stehen in diesem Jahr Liebe, Lust und Leidenschaft im Fokus. Zum Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bietet Dr. Helga Müller-Schnepper am Sonntag, 28. August, um 14 Uhr die Führung „Angelika Kauffmann und die Liebe“ mit Kaffeekränzle an.

Einen Skandal, bei dem Angelika Kauffmann im Zentrum stand, entfachte das Bild des Malers Nathaniel Hone „The Conjurer“. Beim Kaffeekränzle wird der Eklat aufgeklärt. Außerdem kommen andere dramatische Ereignisse zur Sprache, wie etwa, dass Angelika Kauffmann auf einen Heiratsschwindler hereingefallen ist.

Und selbstverständlich genießen die Gäste am festlich gedeckten Tisch im Bacchussaal den guten Kuchen aus dem historischen Kochbuch der Grafen von Montfort. Für alle Fans von Angelika Kauffmann beginnt das Kaffeekränzle mit einer kurzweiligen Führung zu ihren Gemälden in Schloss Tettnang.

Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Person. Die Tourist Information Tettnang bittet um Anmeldung unter Telefon 07542/ 510500 oder E-Mail an tourist-info@tettnang.de.