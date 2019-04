Sinn oder Unsinn des Absperrgitters am Kreuzweihersteg

CDU-Gemeinderat Udo Hunstiger hat vor Kurzem das Aufstellen der Bänke am Kreuzweiher zunächst positiv aufgegriffen. Jedoch an der neuen Sperr- und Torkonstruktion am Steg ließ er kein gutes Haar. Nicht nur, dass er das Gitter als „unterirdisch scheußlich“ qualifizierte, er legte nach: „Das Gitter sieht einfach scheiße aus“. Schließlich sei er sich nach mehrfachen Beobachtungen auch sicher, dass mit dem Gitter nicht einmal Kinder oder Rentner von der Benutzung des klapprigen Steges abgehalten werden könnten. Zu leicht zu überwinden sei die Absperrung, fast noch einladend durch die Art der Konstruktion, bemerkte Hunstiger. Fraktionskollege Roland Schmid wies darauf hin, dass dies wiederum Gefahren mit sich bringen könne – und man den Steg wegen Baufälligkeit eh über kurz oder lang ersetzen müsse. Schmid wünschte sich: „Da hätte man vielleicht eine andere Lösung mit Geländern oder Ähnlichem realisieren können.“ Hauptamtsleiter Rüdiger Frank fand das Gittertor grundsätzlich zwar auch nicht besonders schön. Aber die Alternative wäre eine Umbauung der Wartungs- und Schieberstelle statt Steg. Das hätte ein Vielfaches gekostet. Frank und Bürgermeister Reinhold Schnell brachten zum Ausdruck, die Angelegenheit solle finanziell verhältnismäßig bleiben. Hauptamtsleiter Frank wies außerdem darauf hin, dass noch weitere Maßnahmen zu ergreifen seien. Dazu gehöre die Beseitigung der von Martin Fluck angesprochenen Gefahr wie auch das Aufstellen einer Tafel mit einer Art Badeordnung sowie Gefahren- und Unterlassungshinweisen. Foto: Olaf E. Jahnke