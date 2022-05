Sinfonie im Schlossinnenhof bezaubert mit Spark

Für ihre traditionelle Sinfonie im Innenhof im Neuen Schloss in Tettnang im Zuge des Bodenseefestivals hatte sich die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (KBO) mit der Gruppe Spark gleich eine ganze Band als Ensemble in Residence eingeladen. Die Aufführung „Kiss of Fire“ von Chiel Meijering wurde am vergangenen Wochenende im Zusammenspiel der „klassischen Band“ und den Streichern und Schlagwerkerinnen der KBO unter der inspirierenden Leitung von Hannes Reich zu einem ganz besonderen, festivalwürdigen Hörerlebnis.

Der Niederländer Meijering, Haus- und Hofkomponist der Gruppe, hat die extremen Facetten der Liebe in neun kurzen Charakterstücken den vier Musikern und der Musikerin auf den Leib geschneidert. Den Sound bestimmten besonders Andrea Ritter und Daniel Koschitzki auf ihren verschiedenen Blockflöten. Jenseits allem betulichen Blockflöten-Image glänzten die beiden in sinnlichen Soli, spannenden Duetten und rasanten Läufen.

Stefan Balazsovics, Violine und Viola, und Victor Plumettaz, Violoncello, zauberten in ständigem Wechsel zwischen kantigen, wilden Skalen und verliebten Kantilenen den ganz speziellen Spark-Klang hervor. Als Fels in der Brandung, der alles mit harmonischer Stütze zusammenhält, erwies sich der Pianist Arseni Sadykov. Er kann aber auch den donnernden Rock-Bassisten oder den virtuosen Cadenz-Solisten geben.

Kanon endet in atemberaubender Stille

Gut vorbereitet hatte Dirigent Hannes Reich seine ehemaligen Kollegen auf die nicht ganz einfachen, rhythmischen Klippen für die „klassisch“ geprägten Streicher. Von Beginn an mit „Love and Hate“ (Meijering ist für seine markanten Titel bekannt), „I have Loved and I’ve Been Loved“ oder „Five Senses in Love“ gab es ein faszinierndes Geben und Nehmen, blitzschnelles Reagieren auf die schnellen Stimmungs- und Ausdruckswechsel in fein abgestimmtem Gesamtklang durch das sichere Dirigat von Reich. Immer präsent waren dabei auch die beiden Schlagwerkerinnen auf Marimbaphon, Xylophon, Gong und verschiedenen Trommeln und Glocken.

Den Kanon für zehnstimmiges Streichorchester und Glocke „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“ von Arvo Pärt am Anfang der Serenade führte Reich in eine entrückte, schwebende Stimmung. In aller Ruhe, von dreifachem Piano bis zum dreifachen Forte gesteigert, löste sich der Kanon in einen lange gehaltenen, leisen a-Moll-Dreiklang auf. Der Nachhall des letzten Glockenschlages verhallte bei atemberaubender Stille im Innenhof.

Applaus mit ersten Regentropfen

Festliche Stimmung mit straffer Rhythmik verbreitete sich im Präludium „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg. Eine entschlackte, von Schwere befreite Sarabande und eine tänzerisch heiter aufgespielte Gavotte mit Musette folgten mit der Konzertmeisterin Editha Fetz. Sehr emphatisch herausgearbeitet präsentierte Heim das „religiöse“ Andante. Ein duftiges Rondo mit Pizzicato-Begleitung, mit viel „Grieg“ im Mittelteil, setzte den Schlusspunkt der Suite. Ohne „Fire“, dafür umso mehr Gefühl, gab Dirigent Reich der ätherischen Streichermusik „Rakastava (Der Liebende)“ von Jean Sibelius.

Zurückgehalten hatte sich der Wettergott. Aber den sicher noch länger anhaltenden begeisterten Applaus des Publikums für die gemeinsame Zugabe „Together Forever“ beendeten ein paar Regentropfen.