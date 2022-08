Simone Birkle führt den TSV Tettnang auf die Siegerstraße

Die Frauenfußballerinnen des TSV Tettnang haben die nächste Aufgabe im Verbandspokal gemeistert. Nach dem deutlichen 15:0-Erfolg beim VfL Ulm/Neu-Ulm in der ersten Runde siegte der Verbandsligist am vergangenen Sonntag mit 4:1 (2:1) beim Landesligisten TSV Albeck.

In Albeck war in der Offensive vor allem auf die letztjährige Oberliga-Torschützenkönigin Simone Birkle Verlass. Sie führte Tettnang mit zwei frühen Treffern auf die Siegerstraße. Zunächst drückte sie eine Ecke von Chantal Ebinger im Gewühl über die Linie (19.), und nur drei Minute später leitete Birkle dann einen langen Ball von Pauline Friedrich direkt per Kopf über die Albecker Torhüterin Daniela Braun ins Tor. Das Ergebnis ging auch in Ordnung. Zwar setzte Tettnangs Trainer Manuel Prinz seine Mannschaft im Vergleich zur Partie in Ulm auf ein defensiveres Spielsystem um, doch mit zwei Spitzen setzte der Verbandsligist die Gastgeberinnen direkt unter Druck. Außerdem standen die Tettnangerinnen hinten weitestgehend stabil. Albeck schaffte es aber, in der 33. Minute einen Angriff im Tor unterzubringen: Selina Rittlinger erzielte mit einem satten Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer zum 1:2.

Alica Reiner setzt den Schlusspunkt

Das Weiterkommen sollte für die Gäste aber nie wirklich gefährdet sein. Auch nach dem Tor bestimmten die Montfortstädterinnen weiter das Spiel und fing die langen Bälle der Gastgeberinnen sicher ab. Die Überlegenheit führte zu zwei weiteren Toren. In der 65. Minute faustete die Albecker Keeperin Braun eine Ecke von Alica Reiner ins eigene Tor. Den Schlusspunkt setzte Reiner: Sie besorgte mit einem schönen Kopfballtor den 4:1-Endstand (77.).

Am Sonntag ist Tettnang nun das erste Mal in der Verbandsliga gefordert. Nach acht Jahren Oberligazugehörigkeit (2014 bis 2022) ist das der Beginn eines neuen Abschnitts für den Verein, der den schmerzhaften Abstieg mit dem direkten Wiederaufstieg vergessen machen will. Mit dem Ziel identifizieren die Spielerinnen. „Die Mannschaft wird alles geben, um dies zu erreichen“, betont TSV-Torhüterin Selina Gamper. Zum Auftakt kommt der FV 08 Rottweil ins Riedstadion (Sonntag, 13 Uhr), die Spielerinnen hoffen auf zahlreiche Zuschauer.

Unterdessen ist die zweite Tettnanger Frauenmannschaft aus dem Pokal ausgeschieden. Eine Woche nach dem 7:1-Sieg bei der SG Unterzeil-Reichenhofen unterlag der Landesligist mit 2:8 bei der ebenfalls in der Landesliga spielenden SG Altheim.