Silvesterlauf steigt in Tettnang

Bereits zum 29. Mal lädt die Freizeitsportabteilung des TSV Tettnang am 31. Dezember zum traditionellen Lauf für Jedermann nach Tettnang ein. Laut Pressemitteilung sind in diesem Jahr erneut besonders die Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren eingeladen, am Lauf und am großen Ballonwettbewerb teilzunehmen. Dabei gibt es Preise zu gewinnen. So erhalten die fünf am weitesten geflogenen Ballons schöne Geldpreise.

Womöglich kommen wieder so viele begeisterte Teilnehmer wir im vergangenen Jahr, als 1763 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen waren. „Vorbereitet sind wir“, betont TSV-Abteilungsleiter Siegfried Brugger. Dessen Team arbeitet mit Hochdruck daran, dass alles wieder perfekt funktioniert und die Teilnehmenden einen unvergesslichen Silvesternachmittag im Tettnanger Wald erleben.

Eingeladen sind Läufer, Walker, Nordic-Walker, Wanderer, Familien und Gruppen. Wie im Vorjahr ausgeschildert vier Laufstrecken (2100 Meter, 4800 Meter, 6500 Meter und 10 100 Meter. Nach dem Lauf soll es erneut die Gelegenheit geben, bei Tee, Glühwein, Kaffee, Kuchen und warmer Verpflegung über die sportliche Leistung zu fachsimpeln.

Gestartet wird am 31. Dezember am Waldparkplatz Schäferhof im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht möglich; Streckenlängen, es findet keine Zeitmessung statt. Die Startgebühr beträgt drei Euro pro Person, Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre sind frei. Parken ist kostenlos, die warme Verpflegung wird kostengünstig abgegeben. Und den Tee gibt es kostenlos.