Silvesterlauf in Tettnang bietet letzte Chance auf Sport ohne Zeitdruck im Jahr 2018

Ohne Zeitdruck laufen, (nordic) walken oder wandern und trotzdem eine Urkunde bekommen: Das ist auch in diesem Jahr wieder beim Silvesterlauf der Freizeitsportabteilung des TSV Tettnang möglich. Am Montag, 31. Dezember, fällt bei der 29. Auflage der Veranstaltung pünktlich um 12 Uhr der Startschuss am Waldparkplatz Schäferhof. Von dort aus gehen oder laufen die Teilnehmer auf eine der vier Strecken mit 2100, 4800, 6500 oder 10100 Metern Länge.

Bei Lust und Laune ist das auch mehrfach oder in Kombinationen möglich. So lief Thomas Karrer aus Kressbronn die Strecke Ende letzten Jahres beispielsweise gleich 35,1 Kilometer. Insgesamt waren es beim vergangenen Silvesterlauf 13 492 Kilometer. Eine stolze Zahl, die sicher auch durch den Teilehmerrekord von 1763 Läufern zustande kam. Freizeitsportabteilungsleiter Siegfried Brugger vermag nicht abzuschätzen, ob in diesem Jahr noch mehr Menschen mitmachen werden: „Das ist auch stark vom Wetter abhängig.“

Was sicher ist: Die mehr als 70 Helfer werden sich auch bei Regen oder Schnee ins Zeug legen, alles gut vorzubereiten. Und die Teilnehmer können sich unabhängig vom Wetter mit Tee (kostenlos), Glühwein und anderen Heißgetränken aufwärmen und erhalten zu moderaten Preisen auch etwas Warmes zum Essen, während sie ein wenig über die sportliche Leistung fachsimpeln können. Es gibt also eigentlich keine Ausreden. Brugger: „Es geht ja einfach darum, sich noch einmal im alten Jahr an der frischen Luft zu bewegen.“

Besonders Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren sind wieder eingeladen. Sie nehmen am großen Ballonwettbewerb teil und starten zudem kostenlos. Alle anderen Teilnehmer zahlen drei Euro für die Stempelkarte, mit der sie nachweisen können, dass sie die Strecke auch wirklich zurückgelegt haben – dafür erhalten sie dann am Ende auch eine Urkunde. Und sie können sich ohne Zeitmessung dabei auch noch unterhalten und zu Gruppen zusammenfinden – oder auch gleich als Gruppe oder im Familienverband antreten.