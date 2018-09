Silke Sautter-Walker lädt zur Midissage

Zu einer Midissage lädt am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr die Tettnanger Künstlerin Silke Sautter-Walker ein. Sie stellt Arbeiten in der Werbeagentur Alpenblickdrei – zu finden in der Alpenblickstraße 3 in Tettnang – aus. Die hellen Räume der Agentur bieten einen ansprechenden Rahmen für die teils großformatigen Gemäle in Acryl auf Leinwand, heißt es in der Vorschau. Thematisch sind abstrahierte Landschaften oder Naturereignisse zu sehen. Als Highlight zeigt Silke Sautter-Walker an diesem Abend weitere Exponate aus ihrer Serie „Wortwerk“. Bei der Midissage bietet die Künstlerin Führungen durch die Ausstellung an und steht anschließend auch für Gespräche zur Verfügung. Die Ausstellung ist bis 19. Oktober jeweils Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr zu sehen.