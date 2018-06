Signatur vergibt literarischen Förderpreis

Von

SPAICHINGEN (sz) - Zwar nehmen die Funkenhexen weiterhin keine Kinder und Jugendlichen als aktive Mitglieder auf. Aber, so wurde es auf der Hauptversammlung am Samstag beschlossen, sie dürften künftig als "kleine Hexen" beim Umzug am Fastnetssonntag und beim Spaichinger Kinderumzug mitmachen. Zunächst wurde bei der Versammlung zahlreichen Mitgliedern gedankt. Den Hexentanz der "Funken-Garde" hatte Daniela Merkt mit den ausschließlich männlichen Hexen einstudiert.