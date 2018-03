Signatur lädt Autoren zum Leseabend ein

Einen Leseabend der Gruppe „Texte am Abend“ gibt es wieder am Mittwoch, 21. Februar, im Hotel „Bären“ in Tettnang. Die Gruppe gehört zur Literarischen Vereinigung Signatur Tettnang. Ziel ist es, Autoren zu animieren, ihre Werke in die Öffentlichkeit zu bringen. Wichtig ist dabei vor allem etwas Mut.

Das Publikum besteht selbst aus Autoren und Literaturinteressierten, die wohlwollend zuhören und wissen, wie das Gefühl des „ersten Mals“ ist. Dabei ist es laut einer Ankündigung egal, ob es sich bei den vorgetragenen Werken um Gedichte, Kurztexte oder andere Textgattungen handelt. Wichtig sei die Freude am Schreiben, der Leseabend sei auf jeden Fall eine Bereicherung.

Jeder habe einmal damit angefangen, ungeschliffene Schubladentexte einer Zuhörerschaft zu präsentieren und immer wieder daran gefeilt, bis aus den Rohdiamanten runde Geschichten wurden, die sogar zu Wettbewerbseinreichungen getaugt hätten, heißt es in der Mitteilung. Es gehe darum, die Freude am Schreiben mit anderen zu teilen.

Die Gruppe freue sich, wenn neue Texteschreiber den Weg nach Tettnang finden. Diejenigen, die schon längere Zeit dabei seien, fänden Bestätigung und fühlten sich in freundschaftlicher Atmosphäre gut aufgehoben. Künftigen Autoren biete sich eine Plattform, die Mut mache und zudem für stete Anregung und Inspiration auf dem eigenen Schreibweg sorge.