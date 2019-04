Signatur blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Mit eigenen Texten haben Manfred Aumiller und Rita Schade die Hauptversammlung der Literarischen Vereinigung Signatur im Gasthof Bären eröffnet. Vorsitzende Angelika Banzhaf ließ ein ereignisreiches Jahr 2018 Revue passieren.

Höhepunkt des Jahres war die Verleihung des achten Förderpreises für Literatur mit Publikumsentscheidung auf dem Marktplatz der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang im Oktober. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro, gestiftet von der Volksbank, ging an Annette Hengge aus Kressbronn, Franziska Schramm aus Konstanz durfte sich über den zweiten, Ilona Schmidt aus Lindau über den dritten Platz freuen. Mehr als 70 Autoren hatten Texte zum Thema „ausgestellt“ eingereicht.

Ins Jahr 2018 gestartet war die Literarische Vereinigung Signatur mit der „April-April“-Lesung und einer Besichtigung des Druckhauses Ulm-Oberschwaben in Weingarten. Ebenfalls im April durfte Signatur eine Spende der Bürgerstiftung Ehrenamtspreis in Empfang nehmen. Auf großes Interesse stieß die von Beirat Wolfgang Mach organisierte Tagestour ins Literaturmuseum der Moderne mit Besichtigung von Schillers Nationalmuseum und Geburtshaus. Ebenfalls initiiert von Wolfgang Mach waren zwei Lesungen der Autorengruppe „Texte am Abend“ in Weingarten. Viel Applaus gab es für die „Worthandwerkerin“ Ingrid Koch und den Autor und Theatermacher Hajo Fickus bei ihrer Lesung im Dorftreff Hiltensweiler zum Thema „Heimatland – Segen oder Fluch“. Eine Weihnachtslesung im Hofcafé Schleinsee am dritten Advent und die den Tettnanger Krippenweg säumenden Weihnachtsgedichte regionaler Autoren beendeten das Jahr. Im laufenden Jahr plant Signatur nach der „April-April“-Lesung unter anderem eine Walserwanderung mit Lorenz Göser im Mai eine Führung bei Bildhauer Peter Lenk im Herbst.

Nach dem Kassenbereicht von Anita Wilhelm, dem Bericht des Beirats und der Autorenrunde „Texte am Abend“ sowie dem Bericht der Jury erfolgte die Entlastung des Vorstandes. Bei den Wahlen wurden Ingrid Koch als stellvertretende Vorsitzende und Roswitha Stumpp als Schriftführerin bestätigt. Als Beirat neu gewählt wurde Johannes Kienzler.

Zum Abschluss wies Angelika Banzhaf noch auf die „Wangener Lesebühne“ hin, die in Kooperation mit Signatur Veranstaltungen für Autoren in der Region unter der Regie von Diemut Bek anbietet und zum festen kulturellen Bestandteil in Wangen gehört. Für die in vielen Freizeitstunden geleistete Arbeit bedankte sich die Vorsitzende beim gesamten Team. Am Ende des Abends durfte noch einmal die Literatur zu Wort kommen.