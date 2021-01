Sieger von Schreibwettbewerb an MGTT stehen fest

Trotz, oder gerade wegen Corona fand auch in diesem Schuljahr der Schreibwettbewerb „Montfortikus“ am Montfort-Gymnasium Tettnang (MGTT) statt. Dieser Wettbewerb ist freiwillig und richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen. In diesem Jahr gab es laut der Schule insgesamt acht unterschiedliche Schreibanlässe, darunter auch zwei Bilder, die die Teilnehmenden inspirieren sollten.

45 Schülerinnen und Schüler aus allen Stufen nahmen am Wettbewerb teil und reichten ihre Texte Anfang Dezember ein, die meisten zu den Themen „Corona, was ich dir unbedingt mal sagen wollte“, „Klokunst“ und zu der Fortsetzungsgeschichte „Der fette Kater Rodolpho“. Dabei entstanden laut Mitteilung der Schule die unterschiedlichsten Texte: vom amüsanten Gedicht über das stille Örtchen, über den emotionalen Brief an das Corona-Virus, bis hin zur seitenlangen, tiefgründigen Erzählung.

Entsprechend gefordert sei die Jury, bestehend aus mehreren Kolleginnen und Kollegen des MGTT, bei der Entscheidung über die Siegertexte. Die Siegerinnen und Sieger stehen anbei im Infokasten.

Zur Schulsiegerin sei laut Mitteilung der Schule Pauline Huber aus der Klasse 8c gekürt worden. Sie schrieb einen herzerwärmenden Text über zwei Tiere, die zwar in völlig verschiedenen Welten leben, aber den gleichen Wunsch nach Freiheit und Freundschaft hegen.

Alle genannten Siegerinnen und Sieger erhalten laut Mitteilung einen Büchergutschein der Buchhandlung Ravensbuch, den die Schule finanziert. Alle anderen Teilnehmenden gehen nicht leer aus. Sie bekommen, sobald wieder Präsenzunterricht stattfindet, einen besonderen „Montfortikus“-Kugelschreiber.

Alle Siegertexte werden in den kommenden Tagen auf der Homepage des MGTT veröffentlicht.