Sieg und Niederlage für Tettnang zum Rückrundenauftakt

Zum Start in die Rückrunde der Aktiven haben die beiden Tettnanger Tischtennisteams durchwachsene Ergebnisse eingefahren. Das teilt der Verein mit.

In der Bezirksklasse musste Tettnangs erste Herrenmannschaft beim TSV Meckenbeuren antreten. Der ist aktuell mit lediglich drei Minuspunkten belastet und gilt als Meisterschaftsfavorit. Dies zeigte sich bereits bei den Eröffnungsdoppeln: Hier mussten Jürgen Hanke/Philipp Junginger und Stefan Geßler/Stefan Wagner Niederlagen hinnehmen, während Christian Mutzel/Julian Cilek einen Fünfsatzsieg verbuchen konnten. Im weiteren Spielverlauf konnte nur noch Mutzel gewinnen. Mit 2:9 fiel die Niederlage für die Gäste aus Tettnang recht deutlich aus.

In der Kreisliga B trat das zweite Herrenteam beim Tabellendritten Altshausen IV an. Der Start in die Partie war etwas holprig. Für Stefan Wagner/Holger Hübner und Karl Knöpfler/Karl Katzoreck setzte es bei den Eingangsdoppeln Niederlagen. Lediglich die Tettnanger Paarung Siegfried Merath/Markus Schmidt behielt die Oberhand. Spannend ging es danach weiter: Wagner und Merath brachten die Montfortstädter zunächst mit 3:2 in Führung. Doch lagen die Gäste nach den drei Niederlagen von Hübner, Schmidt und Katzoreck – bei einem Sieg von Knöpfler – 4:5 zurück. Doch im Anschluss trumpften die Tettnanger Spieler auf und ließen nichts mehr zu. Nacheinander siegten Merath, Wagner, Knöpfler, Hübner und Katzoreck. So holte man einen 9:5-Sieg und steht hierdurch weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.