Siebenmal die Traumnote 1,0

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Montfort-Gymnasiums Tettnang (MGTT) haben vor Kurzem ihren Abiball im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in Friedrichshafen gefeiert. Mit einem Schnitt von 2,0 haben die Absolventen ein beeindruckendes Gesamtergebnis erzielt, keiner ist durchgefallen. Marco Marzini, Paula Allert, Luisa Leibensberger, Vera Witt, Amelie Lutz, Paul Kling und Theodor Müller haben die Traumnote 1,0 erreicht, berichtet die Schule in einem Schreiben.

Den Anfang des Abiballs machte ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre in der Kursstufe. Es folgten die Lehrerinterviews und ein Quiz, in dem Schüler gegen Lehrer antraten. Nach einer Pause folgten die Reden der Stufensprecher Marie Moser und Til Bruch: Viele würden das Elternhaus nun verlassen, in anderen Städten studieren, Auch Christine Hild, kommissarische Schulleiterin, sprach diesen Umstand in ihrer Rede an. Doch bevor sie diese vollenden konnte, tauchte ein „guest speaker“ im Rampenlicht auf. Ein Polizist bat um Mithilf; es wurden Zeugen gesucht, die in der Pause vor dem GZH etwas beobachtet hatten. Das hatte es so auch noch nicht gegeben, so der Bericht weiter.

Anschließend stand das Überreichen des Zeugnisses auf dem Programm: Rosen und Zertifikate wurden von Christine Hild, dem Schulleitungsteam und den Oberstufenberatern, Susanne Marzini und Stefan Opferkuch, überreicht.

Den Abschluss der sechsstündigen Feierlichkeiten bildete die Übergabe der zahlreichen Sonderpreise, wie zum Beispiel der Preis der Stiftung Humanismus an Klara Krayer, Theodor Müller und Vera Witt, und der Preis für soziales Engagement im Schulsanitätsdienst an Noah Auchter, Marlena Eibler, Annika Lorscheid, Marco Marzini und Sarah Schmidberger.

Die Abiturientinnen und Abiturien des MGTT 2022: Albrecht, Isabeau Marie, Meckenbeuren; Allert, Paula, Kressbronn; Auchter, Noah, Tettnang; Baumgarten, Lana, Tettnang; Bodenmüller, Nils, Tettnang; Brändle, Phillip, Tettnang; Bruch, Til Mauriz, Meckenbeuren; Brugger, Matteo, Tettnang; Carpesio, Dennis Giuseppe, Tettnang; Debernitz, Oliver, Eriskirch; Deiß, Madlena, Tettnang; Dimitrijevic, Aleksandra, Tettnang; Dollmann, Lennard Marius, Tettnang; Drescher, Anna Maria, Tettnang; Eberhardt, Valerie, Tettnang; Eibler, Marlena, Tettnang; Erath, Adrian, Kressbronn; Feuersenger, Daniel, Meckenbeuren; Fischer, Peter Michael, Eriskirch; Gasper, Marius, Tettnang; Gebhardt, Lina, Kressbronn; Gießelmann, Justin, Eriskirch; Grunewald, Jan, Tettnang; Hackenbruch, Louis, Tettnang; Häfele, Nico, Tettnang; Heiderich, Emma, Kressbronn; Heilig, Emilia, Meckenbeuren; Heilig, Jona, Tettnang; Heilig, Jonas, Tettnang; Jahnle, Michelle, Kressbronn; Jocham, Claudio Giuseppe, Meckenbeuren; Kling, Paul, Tettnang; Kollmann, Lisa, Neukirch; Krayer, Klara, Tettnang; Kummer, Tobias, Kressbronn; Leibensberger, Luisa, Tettnang; Leuter, Oliver, Eriskirch; Lorch, Luca, Tettnang; Lorscheid, Annika, Tettnang; Lutz, Amelie, Tettnang; Marzini, Marco, Kressbronn; Metzler, Jacqueline Michelle, Meckenbeuren; Metzler, Veronica, Tettnang; Michelberger, Merle, Tettnang; Moser, Marie, Tettnang; Müller, Theodor, Tettnang; Münzer, Stefanie, Meckenbeuren; Nguyen, Phi Anh, Neukirch; Nguyen, Quang Minh Leander, Neukirch; Opferkuch, Noah, Meckenbeuren; Prange, Lena, Tettnang; Püschel, Eric, Kressbronn; Rämisch, Leonie, Ravensburg; Rodrigues Vinhas, Edson, Tettnang; Salomon, Jasmin Viola, Neukirch; Sas, Ella-Sophie, Neukirch; Schlichtig, Joshua, Friedrichshafen; Schmid, Anna Livia, Tettnang; Schmidberger, Sarah, Tettnang; Schmitt, Lina Marie, Neukirch; Schneider, Julius, Langenargen; Schneider, Raphael, Langenargen; Schnippe, Laura, Meckenbeuren; Schwarz, Constantin, Tettnang; Skirde, Yannick, Tettnang; Staege, Frederik, Kressbronn; Stahl, Maren, Kressbronn; Stehle, Sofie, Meckenbeuren; Steinhauser, Susen, Kressbronn; Stritt, Teresa, Tettnang; Strobel, Neela, Langenargen; Tetzlaff, Felix, Langenargen; Vallaster, Eva Marie, Meckenbeuren; Wagner, Tasja, Tettnang; Walter, Timo, Kressbronn; Weippert, Silas, Tettnang; Weishaupt, Lleyton, Tettnang; Wernlein, Philipp, Eriskirch; Wicker, Gabriel, Tettnang; Witt, Vera Christine, Kressbronn; Zagst, Marco, Meckenbeuren.