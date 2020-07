Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall

Insgesamt sieben Verletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro meldet die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr bei Prestenberg. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die K 7712 aus Richtung Krumbach kommend in Richtung Prestenberg und wollte an der Kreuzung der L 326 diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Kleinlastwagen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle fünf Insassen des Autos verletzt, zwei von ihnen schwer. Die beiden Insassen des Lkw erlitten leichte Verletzungen.

Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Ebenfalls mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort geeilt war die Freiwillige Feuerwehr Tettnang. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme war die L 326 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.