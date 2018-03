Sieben Tage volle Verantwortung

„Ich war gestern Springer“, sagt Larissa und beschriftet eine Wasserflasche mit ihrem Namen. Heute Nachmittag ist sie gemeinsam mit ihren Mitschülern wieder auf der temporären Schülerstation der Klinik Tettnang im Einsatz und weiß, dass auch sie – so wie die Patienten – auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten muss.

Zwölf Gesundheits- und Krankenpflege-Auszubildende der Klinik Tettnang, die alle im dritten und damit abschließenden dualen Ausbildungsjahr sind, haben eine ganze Woche lang die Station drei selbstständig übernommen. Darüber, dass sie auf einer „Schülerstation“ liegen, wurden alle Patienten informiert und so wussten diese auch, dass den Schülern immer zwei examinierte Kräfte zur Seite standen – Tag und Nacht.

Zwei Tage bevor die Woche vorbei ist, fällt das Fazit positiv aus: Die Schüler sind an den Aufgaben gewachsen und nehmen viel mit in die letzten Monate der Ausbildung, die Praxislehrer haben bemerkt, dass aus dem anfänglichen und etwas ängstlichen Chaos bald eine bisher nie geforderte Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft wurde, die die Patienten mit positiven Rückmeldungen honorierten.

Die Schülerstation-Aufgabenstellung für die elf jungen Frauen und einen jungen Mann war komplex: Dienstplan für alle und eine Woche schreiben, die Organisation an sich übernehmen, Tag- und Nachtdienste auf der mit 33 Patienten voll belegten Station leisten… „Die Schülerinnen haben schnell ihre Schwächen erkannt und benannt, sodass andere sie unterstützen konnten und sie haben sich relativ fix eingespielt in ihren neuen Rollen“, freut sich Corinna Fick, Praxislehrerin an der Klinik Tettnang, die zum „Medizin Campus Bodensee“ gehört. Und wie der Zufall es so will, standen in diesen sieben Tagen einige besonders seltene Operationen an und es gab viele Namensdopplungen bei den Patienten. Vor allem das Zeitmanagement forderte die Auszubildenden, „aber am zweiten Tag platzte um 9 Uhr der Knoten“, erinnert sich Lorena Wochele. Am liebsten würden die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger ihre Station jetzt mindestens noch eine Woche weiterbetreiben, denn „wir haben eine Menge gelernt und sind jetzt richtig gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet“ – so die persönlichen Rückblicke einiger Auszubildender.

Auch ohne eigenverantwortlich geführte Schülerstation wollen die zwölf jungen Frauen aktiv dranbleiben, um dann nach den Prüfungen gleich richtig durchstarten zu können. „Schließlich werden Sie alle in Ihrem Krankenhaus gebraucht“, wirft Praxislehrer Christoph Ley in die Runde.

Das Telefon klingelt… „Station 3, Larissa“, die Übergabe endet für die Auszubildende abrupt. Sie ist gefordert und beantwortet nach kurzem Sicherheitsblick zu Praxisanleiterin Rosmarie Schiele die Frage am Telefon routiniert, macht sich auf den Weg zu ihrem Patienten und vergisst prompt ihre Wasserflasche.