Sieben Tage Hallenfußball in Tettnang

Große Vorfreude beim TSV Tettnang: Nach zweijähriger Corona-Pause bietet der Verein für fast alle Altersklassen ein regionales Hallenfußballturnier mit Rundumbande an. Sieben Tage am Stück ist in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang Programm geboten. Den Anfang beim ifm-Cup machen die F2-Junioren, die am Montag, 2. Januar, von 9 bis 13.30 Uhr im Einsatz sind. Zum Abschluss ist das Turnier der C-Juniorinnen (Sonntag, 8. Januar, 13 bis 16 Uhr) geplant, hier duellieren sich zwei Mannschaften des gastgebenden TSV Tettnang, der SV Immenried, der FC RW Salem und die SGM Haslach/Amtzell.

Mit viel Spannung wird natürlich vor allem das Turnier der aktiven Herrenteams am Freitag, 6. Januar erwartet. Aber auch das Teilnehmerfeld beim B1-Turnier (Samstag, 7. Januar, 13 bis 18 Uhr) verspricht gutes Niveau. „Es ist nahezu eine Neuauflage des Turniers im Sommer mit hochklassigen Mannschaften und Mannschaften aus der Umgebung“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. An den Start gehen hier zwei Tettnanger Teams sowie der FC Wangen, FV Ravensburg, SC Pfullendorf, TSV Pfuhl, VfB Friedrichshafen, Union MBK, SV Oberzell und die SGM Eriskirch/Langenargen.

Gast aus Österreich

Ein Besuch lohnt sich laut Ankündigung auch bei den Kleinen. „Wer den Hallenfußball liebt, sollte sich die sportliche Begeisterung der Jungs und Mädels in den unteren Jugendbereichen nicht entgehen lassen“, so der TSV. Bei den D1-Junioren hat mit Viktoria Bregenz auch ein österreichisches Team gemeldet. In der Gruppe A treffen die Bregenzer auf Tettnang, den FC Isny und die SGM Eschach/Weissenau.

Für „Bewirtung, Grillwagen, Kaffee und Kuchen sowie Getränke“ ist gesorgt. Unterstützt von der ifm und Intersport gibt es tolle Preise in den einzelnen Altersklassen zu gewinnen. Der TSV Tettnang würde sich über zahlreiches Erscheinen freuen.