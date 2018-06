Sieben Männer wollen eigene Chefs sein

Die Historie der Firma „pro4dynamix GmbH“ im Tettnanger Gewerbegebiet Bürgermoos ist ebenso spannend wie ungewöhnlich.

Und seit fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte. Sieben IT-Spezialisten, die sich aus ihren Angestellten-Verhältnissen kannten und mit Entscheidungen ihrer Arbeitgeber unzufrieden waren, beschlossen damals: „Eigentlich sollten wir uns selbstständig machen.“ Im Herbst 2012 setzten sie ihre Idee um. Es sollte eine gute Entscheidung gewesen sein, denn die sieben Gründer sind heute noch Gesellschafter.

In der Dr.-Klein-Straße 9 in Tettnang vertreten die geschäftsführenden Gesellschafter Jürgen Natter und Olaf Rieß die Interessen der Firma. Ihr Business ist die Beratung, Implementierung und Entwicklung modernster Software- und ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen auf Basis Microsoft Dynamics NAV (ehemals Navision). Wobei die Kernkompetenzen im Mineral- und Energiehandel, im Schmierstoffhandel, dem Anlagen- und Maschinenbau, im gesamten Handelsgeschäft, in der Textilbranche, der Projektabwicklung, im Dienstleistungsbereich sowie im gesamten Rechnungswesen inklusiv Controlling liegen.

Damit ist die Firma inzwischen europaweit unterwegs, primär verkaufen die Tettnanger im wirtschaftsstarken Raum Bodensee-Oberschwaben, zunehmend aber auch in Österreich, in der Schweiz und bis nach Dänemark. Die sieben Gründer treffen sich mindestens einmal im Quartal in der Gesellschafterrunde. In und mit der es auch nach fünf Jahren hervorragend funktioniert. Die Gründer erinnern daran, dass diesem Gründermodell-Vorhaben mit gleich sieben Gesellschaftern anfangs von außen nicht viele Chancen eingeräumt worden waren. Die Skeptiker wurden eines Besseren belehrt. Den Erfolg von „pro4dynamix" sehen die Gesellschafter im Unternehmensgeheimnis, „familiär und nicht fremdgesteuert" zu arbeiten, aber auch am unbändigen Einsatz der Gesellschafter und Mitarbeiter. Die Gefahr, nicht selbst entscheiden zu dürfen, war es auch, die die jungen Spezialisten aus der IT-Branche in die Selbständigkeit „trieb“.

Bescheiden und einfach

Ihre früheren Arbeitgeber haben ihre Firmen teilweise weiterveräußert, weg vom Familienunternehmen hin zu Konzernen, die nur mit großen Firmen zu tun haben wollten – was wiederum sie nicht wollten. Oder es wurden Organisationsstrukturen eingeführt, mit denen sie sich nicht anfreunden konnten.

Bescheiden und bewusst einfach starteten die sieben Gesellschafter vor fünf Jahren. In den jetzigen Büroräumen sucht man pompösen Schnickschnack auch heute noch vergeblich. Mit Home Office, gebrauchten Möbeln und in privaten Räumlichkeiten gingen sie ans Werk. Unterstützt von anfangs drei Mitarbeitern. Ende dieses Jahres werden es 30 sein, bei einem Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren. Darunter zwei Auszubildende, die man unter anderem von der Elektronikschule (EST) in Tettnang überzeugte und aktuell einen DHBW-Studenten. Überhaupt hat die Firma keine Probleme, Fachkräfte zu gewinnen. Viele Absolventen wissen zu schätzen, sich in einem kleineren, attraktiven Unternehmen mit betrieblicher Altersversorgung (und jeden Morgen einer gemeinsamen Frühstücksbesprechung) entwickeln zu können. Sie schätzen, in den ersten Wochen von einem Mentor an die Hand genommen und behutsam integriert zu werden. Hier kann jeder Einzelne des jungen Teams mit seinem Anteil am Erfolg wachsen.

Sukzessive und organisch mit einem schlanken Verwaltungsapparat ist „pro4dynamix" größer geworden, und das im Umfeld starker Mitbewerber inmitten erfolgreicher Firmen. Die Gesellschafter sehen dies als „absoluten Vorteil“ an. Sich so schnell am Markt einen guten Namen gemacht zu haben, davon waren auch sie selbst überrascht. Trotz stetigem Wachstum haben die Gesellschafter die Bodenhaftung nie verloren. Ihre positive Bekanntheit erreicht das Unternehmen vor allem durch die Präsenz am Markt und die Kundenzufriedenheit, die auch kommuniziert wird.

Deutschlandweit gibt es um die 80 Unternehmen mit ähnlichem Portfolio, in der Region sind es drei besonders starke.

Wie stark „pro4dynamix" ist unterstreicht die Auszeichnung mit dem Gold-Status für Microsoft Dynamics ERP.